Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele Klaus Iohannis poarta cea mai mare parte din vina, in calitate de sef al diplomatiei romanesti, pentru esecul privitor la obtinerea locului de membru nepermanent al Romaniei

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele Klaus Iohannis "poarta cea mai mare parte din vina", în calitate de sef al diplomatiei românesti, pentru esecul înregistrat în obtinerea locului de membru nepermanent al României în…

- Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul Mihai Fifor, îl acuza pe Klaus Iohannis pentru eșecul României în tentativa de a obține un scaun de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU.

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele Klaus Iohannis "poarta cea mai mare parte din vina", in calitate de sef al diplomatiei romanesti, pentru esecul inregistrat in obtinerea locului de membru nepermanent al Romaniei in Consiliul de Securitate al ONU. "Nu au…

- Klaus Iohannis si-a exprimat regretul dupa ce Romania a pierdut locul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. Seful statului a precizat ca Romania ar fi castigat voturile membrilor Consiliului de Securitate al ONU daca n-ar fi ales sa mute ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a luat nota, cu regret, de faptul ca Romania nu a fost aleasa pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, pentru intervalul 2020 2021, in urma votului care a avut loc vineri, 7 iunie a.c., in cadrul Adunarii…

- Romania a pierdut, vineri, in fața Estoniei, un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, o șansa care apare odata la 14 ani!Romania și-a lansat oficial, pe 2 iunie 2017, la sediul ONU din New York, campania oficiala pentru obținerea unui mandat de membru

- ''Nu m-am mai amuzat de multa vreme ca astazi, auzindu-l pe domnul președinte Iohannis. Mie mi s-a parut amuzant. A incercat sa dea un mesaj mobilizator pentru patrie: romani, ieșiți la vot, romani, ieșiți și zdrobiți lanțurile. Nu i-a ieșit nici de data asta. Incearca sa fie dur. Ruleaza niște obsesii.…