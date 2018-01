Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Mihai Fifor a ținut sa ii ureze succes, in ultima ședința de guvern prezidata de catre acesta, Vioricai Dancila, adaugand ca este convins „ca echipa guvernamentala ii va oferi tot sprijinul”.„Este ultima ședința de guvern in aceasta formula. (...) Incepand de saptamana…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh va fi numita in functia de secretar general al guvernului, potrivit unor surse din PSD. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa, potrivit Antena 3. Sevil Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600. Mai mult, intrebat daca in viitorul Guvern…

- Componenta cabinetului condus de premierul desemnat Viorica Dancila va fi adoptata vineri prin vot de conducerea PSD, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea citat de Agerpres.ro. Azi a fost sustinut in unanimitate ca vineri sa ne vedem la ora 11,00, sa adoptam prin vot componenta cabinetului,…

- Eurodeputatii romani, "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier Eurodeputatii romani si straini au fost "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier, a declarat la RFI europarlamentarul Catalin Ivan (grup S&D). El a mai spus ca Dancila…

- In urma cu noua ani, Viorica Dancila, premierul desemnat al Romaniei, a fost agresata in plina strada, de un adversar politic inregimentat in PDL. Numele acestuia este Nițu Cristian ș in prezent are funcția de consilier local in Videle.Puțini știu, insa, ca aceasta funcție nu ii aduce foarte…

- Catalin Ivan nu vede cu ochi buni noul Guvern care va fi condus de Viorica Dancila, dupa demisia lui Mihai Tudose."Componența acutalului Guvern o vad prost. Nu poți sa ai prim-ministru cu telecomanda in alta parte, exact ce avem noi acum. E un dezastru ca Guvernul ramane in forma actuala,…

- Astazi coaliția PSD-ALDE se reunește pentru a aproba mandatul Vioricai Dancila, precum și pe unii dintre noii miniștri. Replica a aflat pe surse ca mult contestatul Formular fiscal 600 va suferi importante ajustari, pentru a corecta deficitul de imagine suferit de coaliție din cauza aberațiilor…

- Viorica Dancila, premierul desemnat al României, este casatorita cu Cristinel Dancila, care este manager la o companie petroliera și încaseaza bani frumoși. Cristinel Dancila a devenit, din 2009 încoace, cel mai bogat manager din industria petroliera argeseana, potrivit libertatea.ro.…

- Cezar Laurentiu Cioc, psihologul Libertatea, a analizat la Interviurile Libertatea LIVE decizia majoritații parlamentare de a numi o femeie in funcția de prim-ministru. Cezar Laurentiu Cioc spune ca Viorica Dancila nu este o persoana cu abilitați de leadership, dar ca „se face un pas mare in Romania,…

- Odata cu desemnarea noului premier, Viorica Dancila, a inceput și reconstrucția Cabinetului. Unul dintre miniștrii care va parasi, cel mai probabil Guvernul, este Liviu Pop, cel care pana acum se afla in fruntea Ministerului Educației.

- La scurt timp dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis privind desemnarea ca premier a Vioricai Dancila, aceasta a facut o scurta declaratie de presa impreuna cu Liviu Dragnea, presedintele PSD. 0 0 0 0 0 0

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a precizat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca este ”o sedinta absolut normala” si ca este important sa fie dat un semnal romanilor ca ”Guvernul isi face datoria fara niciun fel de problema”.Citeste si: Klaus Iohannis, intalnire de ULTIM MOMENT…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Statistica de pe site-ul P.E. arata ca social-democrata are 332 de luari de cuvant in acest mandat, 151 de propuneri de rezolutie si 170 de intrebari parlamentare. Insa a fost o singura data raportor principal, functie pe care eurodeputatii o considera cea mai relevanta si importanta pentru munca lor.…

- La scurt timp dupa ce, in Comitetul Executiv National s-a decis nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a postat un mesaj de sustinere: “Dincolo de calitațile care o recomanda pe Viorica Dancila pentru inalta demnitate de prim-ministru…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, este la baza inginer la Institutul de Petrol și Gaze și are un masterat la SNSPA. În ce privește activitatea sa profesionala, Dancila a fost profesoara la liceul din Videle și din anul 2009 este deputat în Parlamentul României.…

- "E mult spus sincope. Dar, din punctul nostru de vedere, cred ca puteam sa facem mult mai multe fiecare dintre noi daca exista incredere si ni se dadea o posibilitate mai larga de a ne desfasura activitatile. E vorba de increderea si capacitatea ministrilor de a gestiona domeniile pe care le pastoresc",…

- Gianni Pittella, liderul Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, saluita nominalizarea Vioricai Dancila, șefa delegației PSD in Parlamentul European, la funcția de prim-ministru al Romaniei.„Salutam nominalizarea politica a euro-deputatului Viorica…

- Intrebat despre sustinerea Vioricai Dancila fata de legile justitiei, Liviu Dragnea a declarat: "Viorica Dancila nu s-a dezis niciodata de programul de guvernare, de initiativele de imbunatatire a legilor justitiei si sustine acest demers". Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta…

- Liviu Dragnea a precizat ca varianta de premier propusa de PSD a fost facuta și cu gandul la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europenene. Dragnea a spus ca pe Dancila o recomanda nu doar experiența de la Bruxelles, ci și faptul ca este “o femeie civilizata, neconflictuala,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus ca Viorica Dancila este cea mai buna propunere pe care PSD putea sa o faca pentru funcția de premier. „Viorica Dancila este un om care nu a putut fi contestat profesional, e cea mai buna propunerea pe care putea sa o faca PSD”, a spus Fifor.

- Viorica Dancila a fost propunerea președintelui executiv, Niculae Badalau, pentru funcția de premier, agreata și de vicepremierul Paul Stanescu. In aceeași ședința de comitet executiv, Robert Negoița a propus-o pe Ecaterina Andronescu pentru aceasta funcție. Secretarul general al PSD, Marian…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului."Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD. Presedintele a sustinut o declaratie de presa marti, la 12.30, la Palatul Cotroceni. UPDATE: Liderii CEx au decis noua propunere de premier in persoana Vioricai Dancila. Initial, au existat doua propuneri: Viorica…

- Viorica Dancila este europarlamentar PSD, face parte din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European. Viorica Dancila s-a nascut pe 16 decembrie 1963, la Rosiori de Vede, Teleorman. CV-ul Vioricai Dancila poate fi consultat AICI. Viorica…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce…

- Ministrul de Interne, Carman Dan, nu demisioneaza. Aceasta a susținut joi seara o declarație de presa in care a prezentat propria varianta a evenimentelor din ultimele zile și l-a contrazis pe premierul Tudose, care o acuzase ca l-a mințit.Carmen Dan a anunțat ca a dispus azi trimiterea corpului…

- Mihai Fifor, presedintele Consiliului National al PSD, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prim-ministrul Mihai Tudose are dreptul sa gandeasca o "reasezare" a Guvernului. "In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului…

- Premierul Mihai Tudose a decis, luni, 18 decembrie 2017, ca Robert Rucareanu, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, sa exercite "atributii de coordonare a activitatii Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, organ de specialitate al administratiei publice centrale,…

- Guvernul ar putea discuta saptamana viitoare proiectul de buget pe 2018, a anuntat, marti, vicepremierul Marcel Ciolacu, precizand ca in aceeasi sedinta a Executivului ar urma sa fie aprobat si proiectul de act normativ referitor la salariul minim, informeaza agerpres.ro. "La buget, saptamana…

- Guvernul va aproba saptamana viitoare o ordonanța, astfel incat niciunui salariat din domeniul IT sa nu ii scada venitul, a anunțat premierul Mihai Tudose, joi, in plenul reunit al Parlamentului. "Singura problema care este reala, înca, în curs de rezolvare, saptamâna…

- Pasagerii au fost tinuti in avion timp de aproximativ o ora si jumatate, dupa care li s-a comunicat sa coboare, pentru ca avionul nu va putea pleca din cauza unei defectiuni tehnice. Printre pasagerii aflati la bordul avionului se afla ministrul Apararii, Mihai Fifor, comisarul european Corina…

- Liberalii vor depune saptamana viitoare, la Senat, o moțiune simpla impotriva ministrului Finanțelor, Ionuț Mișa, și vor solicita Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constituționala ordonanțele pe care le va da Guvernul cu privire la masurile fiscale anunțate joi, a declarat vineri președintele…

