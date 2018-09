Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, efectueaza o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii in perioada 24-28 septembrie, in cadrul careia va avea o intalnire oficiala la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii James Mattis, anunta MApN.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, joi seara, ca nu va putea participa la sedinta Comitetului Executiv, urmand a fi in Statele Unite ale Americii, dar precizeaza ca isi doreste ”solutii echilibrate” la care se poate ajunge prin ”discutii serioase”. ”Suntem si vom ramane o mare familie si…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat joi ca in vizita pe care o are programata in Statele Unite ale Americii va transmite mesajul ca Romania intentioneaza sa-si indeplineasca toate obligatiile asumate in plan militar. "Mesajul este unul cat se poate de clar, acela ca Romania este un partener…

- Orice zi este buna pentru a sarbatori dulciurile care iți plac, iar, cand este vorba despre ciocolata, gurmanzii nu se pun ușor de acord, astfel ca unii aniverseaza deliciile energizante pe baza de cacao pe 13 septembrie, alții mențin tradiția pe 7 iulie, scrie Mediafax.O buna parte dintre…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a discutat, luni, cu directorul executiv al Agentiei Europene de Dezvoltare (EDA), Jorge Domecq, despre Programul european de dezvoltare industriala in domeniul apararii si Fondul european de aparare, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii…

- Cosari din 17 tari europene si din Statele Unite ale Americii participa, incepand de joi pana duminica, la Congresul Federatiei Europene a Maestrilor Cosari ESCHFOE, la Targu Mures, pentru a dezbate pe marginea normelor privind siguranta la incendii. "Avem in Europa foarte multe activitati si discutii…

- Valoarea de piata a primelor 100 de companii la nivel global a crescut semnificativ in ultimul an, cu 15% comparativ cu martie 2017, totalizand 20.000 de miliarde de dolari, reiese din datele studiului PwC Global Top 100, prima pozitie fiind ocupata in continuare de SUA, dar China, aflata pe locul…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit in discursul sau despre nevoia de a apara democratia si statul de drept. "Doamnelor si domnilor, Ne alaturam aniversarii prietenilor și partenerilor noștri americani in anul Centenarului Romaniei Moderne. Istoria Romaniei – cea de dinainte de 1989,…