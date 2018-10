Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a doua zi a Reuniunii ministrilor apararii din statele membre ale Aliantei Nord Atlantice a fost dedicata reuniunii Grupului de planificare nucleara, urmata de doua sesiuni ale Consiliului Nord Atlantic North Atlantic Council ndash; NAC , in formatul ministrilor apararii.Potrivit MApN, prima…

- Romania este unul din putinele state aliate care respecta principiul de impartire echitabila a responsabilitatilor in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si indeplinesc toate cele trei conditii legate de cash, capabilitati si contributii, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Apararii, Mihai Fifor, dupa…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit la Pentagon, miercuri 26 septembrie, cu secretarul apararii al SUA, James Mattis. Aceasta vizita oficiala a avut ca obiectiv continuarea dialogului excelent al ministrului roman cu omologul sau american, demarat in urma cu un an de zile, cu prilejul…

- Romania va acorda, pe durata mandatului la presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, o atentie prioritara avansarii negocierilor cu privire la viitorul cadru financiar multianual 2021-2027, a declarat premierul Viorica Dancila, marti, la Palatul Victoria, in cadrul declaratiilor comune sustinute…

- Aparatele de tip Eurofighter Typhoon au decolat luni dimineata de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu (sud-est) '' in raspuns la prezenta a sase bombardiere tip Sukhoi Su-24 Fencer care se aflau in apropierea spatiului aerian al NATO, deasupra Marii Negre", se arata in comunicat. Bombardierele rusesti…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s a intalnit joi, 2 august, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Gavin Williamson, aflat in vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, pe durata intrevederii, cei doi oficiali au abordat subiecte de…

- Marea Neagra nu este un lac rusesc, este o mare deschisa in care se circula in siguranta, sustine ministrul Apararii, Mihai Fifor, adaugand ca Rusia incearca sa demonstreze ca Marea Neagra este o zona pe care o controleaza. Fifor a subliniat ca Romania se confrunta frecvent cu diverse provocari, in…

- Romania se confrunta in prezent cu o situatie limita. Niciun avion de lupta de tip MiG 21 Lancer nu mai poate fi folosit in acest moment pentru misiuni de politie aeriana, pentru apararea spatiului aerian al Romaniei Informatia a fost confirmata in urma cu putin timp de ministrul Apararii, Mihai Fifor,…