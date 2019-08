Stiri pe aceeasi tema

- "PNL disprețuiește romanii care muncesc și ii amenința pentru a nu știu cata oara cu taieri. Domnule Cițu, sa sperați sa nu aveți nevoie sa intervina pentru dumneavoastra un pompier “praf” la incendiu, un medic “praf” la UPU sau un polițist “praf” daca va alearga cineva cu un cuțit la brau, așa cum…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a transmis pe Facebook un mesaj prin care iși ia ramas bun de la alpinistul Torok Zsolt, gasit mort sambata dimineața, in zona Varfului Negoiu.„Ramas bun, prieten drag... Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”, a scris Mihai Fifor pe Facebook, alaturi…

- Alpinistul dat disparut in Munții Fagaraș este celebrul Zsolt Torok și a fost gasit mort, a confirmat pentru Digi24.ro ministrul de interne, Mihai Fifor. Alpinistul avea 45 de ani, informeaza digi24.Ministrul de interne Mihai Fifor a postat sambata pe contul de Facebook o fotografie cu Zsolt…

- Alpinistul Zsolt Torok a murit in munții Fagaraș, in zona varfului Negoiu. Acesta fusese dat disparut, in aceasta dimineața, de soția sa. „Alpinistul roman in varsta de 45 de ani a fost localizat in zona varfului Negoiu si se pare ca este decedat. Se incearca evacuarea pe calea aerului a acestuia si…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, reacționeața dupa incidentul de la Galați. Acesta scrie, pe Facebook, ca atitudinea polițiștilor care au ignorat minora plina de sânge este inadmisibila și amenința cu sancțiuni drastice.

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, susține ca cei de la Digi 24 au incercat ”distorsionarea realitații”, in scandalul legat de legatura dintre șefii poliției din Caracal și lumea interlopa. Fifor a refuzat sa intre in direct, la invitația jurnaliștilor, pentru ca ancheta in cazul Caracal este la…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a fost intrebat de jurnaliștii Digi 24 cum comenteaza faptul ca Nicolae Alexe, șeful IPJ Olt și cel care coordona operațiunea de cautare a Alexandrei Maceșanu, a dat interlopului Remus Radoi numarul de telefon al lui Gheorghe Dinca, informație dezvaluita…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a vorbit, joi dimineata, despre faptul ca Jandarmeria ar fi refuzat initial sa ofere sprijin politistilor care urmau sa faca perchezitii la Caracal, indemnand spre gasirea unor solutii constructive, in locul incercarii de a cauta numai vinovatii. "Am facut…