Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat marti ca este o lipsa mare de personal in zona dispeceratelor care lucreaza in sistemul 112.



"Este un cumul de factori care au dus la nenorocirea care s-a petrecut la Caracal, pe de o parte, si o sa vedem in urma anchetelor care se vor finaliza, sper, foarte curand, este o eroare in zona Politiei, este o eroare in zona procurorilor, este o eroare in zona judecatorilor, toate acestea sunt chestiuni pe care urmeaza sa le stabileasca aceasta investigatie, este o eroare la 112. Astazi discutam foarte aplicat, cu ordonanta de infiintare…