Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, ca se va merge pe firul persoanelor disparute, daca este nevoie, pana in 1990. La intalnirea de la MAI, Alexandru Cumpanasu i-a propus ministrului de Interne un astfel de demers. "Sunt devastat cu ce s-a intamplat cu Alexandra si am vrut sa-l asigur pe Alex de toata durerea noastra si tot sprijinul pe care putem sa-l dam in momentul de fata, sprijin pe care-l putem da preluand de la Alex ideile sale si sunt idei foarte pertinente, parte din ele deja se regasesc…