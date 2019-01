Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, miercuri la Parlament, ca este dezamagitoare decizia CCR prin care a admis conflictul intre Legislativ si Ministerul Public, precizand ca nu poate fi vorba de un conflict atata timp cat nu s-a produs un blocaj institutional.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa plece „la schi in Franța”, au spus surse din coaliția de guvernare pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor citate, Tariceanu va sta toata saptamana viitoare in vacanța. Dragnea și Tariceanu nu au stabilit cand va avea loc prima…

- Mesaje ale politicienilor in ajunul Craciunului În ajunul Craciunului, mai multi politicieni au transmis mesaje pentru români . "Nasterea Domnului este o sarbatoare a miracolului vietii si o celebrare a bunatatii, a compasiunii si a generozitatii" - arata presedintele…

- Parlamentul se reuneste astazi intr-o sedinta solemna consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, la care vor participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si principesa Margareta.

- Presedintele organizatiei judetene a PSD, senatorul Ioan Stan, a criticat dur intr-o declaratie politica sustinuta in Plenul Camerei Superioare a Parlamentului recentul raport MCV al Comisiei Europene impotriva Romaniei concluzionand ca prelungirea funcționarii MCV „constituie o incalcare flagranta…

- Presedintele PSD i-a eliminat, rand pe rand, pe toti cei care i-au cerut demisia: Gabriela Firea, Paul Stanescu, Marian Neacsu, Adrian Tutuianu, Mihai Fifor. In Guvern, Dragnea a schimbat 10 din cei 27 de ministri. „Adevarul“ va prezinta detalii din sedinta PSD in care Liviu Dragnea si-a luat puterea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara la Realitatea TV, ca "papagalul zilei", dupa CEx este Mihai Fifor, care a stat "ca un fazan jumulit" și dupa ce și-a dat demisia de la Ministerul Apararii a acceptat ca Liviu Dragnea sa il propuna șef interimar al Consiliului Național al PSD."Papagalul…

- "Romania nu este pregatita sa preia presedintia Uniunii Europene. Fiecare stat, atunci cand a detinut presedintia UE, a incercat sa obtina ceva pentru sine. Daca ar exista un mecanism posibil, eu as incerca sa amanam acest moment vreo trei ani. In momentul in care iti exerciti presedintia, in cele…