- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, luni, la deschiderea anului universiar la Academia Tehnica Militara „Ferdinand I” din Bucuresti ca MApN are susținerea politica pentru alocarea a 2% din PIB, pentru inzestrare, pana in anul 2026.„Dupa ani de subfinantare cronica, Ministerul Apararii…

- Mihai Fifor a participat, luni, la deschiderea anului universitar la Academia Tehnica Militara "Ferdinand I" din Bucuresti si le-a transmis studentilor ca viata de militar le va "pune in fata mai multe provocari". "Fiecare prag, fiecare obstacol, oricat de greu vi se va parea, are rostul de…

- Noul an universitar incepe luni. Presedintele Klaus Iohannis va merge la deschiderea anului universitar la Iasi, la festivitate urmand sa participe reprezentanti ai celor cinci universitati de stat din municipiu, in timp ce premierul Viorica Dancila va deschide anul universitar la Craiova, iar ministrul…

- Klaus Iohannis va lua parte, incepand cu ora 11.00, la festivitatea de deschidere a anului universitar la Iasi, la Teatrul National "Vasile Alecsandri", la ceremonie urmand sa participe reprezentanti ai celor cinci universitati de stat din municipiu. De asemenea, presedintele va participa,…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca, in incercarea de a iesi "nesifonata complet" din "bataliile" publice care au avut loc de-a lungul timpului la Bucuresti, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut un pas spre disidenta. "Din punctul meu de vedere,…

- Teodora Grecu, șefa de promoție a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia, admisa prima la Programul de studii Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala a Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I” din București, a fost felicitata, luni, de ministrul Apararii…

- Ministerul Apararii precizeaza, intr-un raspuns la o interpelare a deputatului PMP, Eugen Tomac, ca Romania a cheltuit 1,81% din PIB pentru aparare in 2017, potrivit executiei bugetare pe acel an, in contextul in care tara noastra s-a angajat sa aloce 2% din PIB, a anuntat parlamentarul pe Facebook,…