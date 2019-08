Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut astazi o noua ședința a Coaliției PSD-ALDE, o discuție productiva pe care o vom continua zilele urmatoare in aceeași formula. Relațiile in interiorul alianței sunt stabile și funcționale. Ne-am asumat impreuna un program de guvernare și suntem și astazi la fel de hotarați sa il ducem…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, anunța, pe pagina sa Facebook, dupa ședința coaliției PSD-ALDE, ca „relațiile in interiorul alianței sunt stabile și funcționale”. Am avut astazi o noua ședința a Coaliției PSD-ALDE, o discuție productiva pe care o vom continua zilele urmatoare in aceeași formula.…

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, susține ca ședința Coaliției a decurs fara probleme. Asta dupa ce șefa PSD, Viorica Dancila, a lispit de la discuțiile cu omologul ei din cadrul ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Am avut astazi o noua ședința a Coaliției PSD-ALDE, o discuție productiva pe care…

- Comitetul Executiv al PSD va discuta luni despre viitorul coalitiei de guvernare alaturi de ALDE, in conditiile in care partidul condus de Tariceanu vrea restructurarea Guvernului si cooptarea la guvernare a Pro Romania.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Vaslui, ca o eventuala restructurare a Guvernului, in toamna acestui an, va fi discutata cu partenerii de guvernare, ALDE.Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Vaslui, ca se gandește la o restructurare…

- Astazia avut loc o ședinșa a coaliției de guvernarea PSD-ALDE. La finalui ședinței Viorica Dancila a adus lamuriri și cu privire la situația actorilor care au protestat in strada„Maine voi fixa o ora și ma voi intalnii cu acrorii sa vedem despre ce e vorba” a declarat Viorica Dancula la finalul…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, precizeaza ca in sedinta coalitiei nu s-a pronuntat un nume pentru postul de guvernator al BNR, iar apoi senatorii PSD au ajuns la concluzia ca nu l-ar sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat. Noua conducere a BNR urmeaza sa fie votata de Parlament…

- "Si s-a depus, in cele din urma, moțiunea de cenzura.Nu am vazut insa nicio propunere oficiala de premier din partea Opoziției. Orban? Sa fim serioși... Nu am vazut o propunere de guvern, nume de miniștri, structuri guvernamentale... Despre program de guvernare nici n-are sens intrebam. Nu…