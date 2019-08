Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a dat asigurari luni ca politistii care se ocupa de cazul de la Caracal sunt "unii dintre cei mai buni specialisti criminalisti ai Politiei Romane". "Va asigur ca avem in teren, la aceasta ora, unii dintre cei mai buni specialisti criminalisti…

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, susține ca cei de la Digi 24 au incercat ”distorsionarea realitații”, in scandalul legat de legatura dintre șefii poliției din Caracal și lumea interlopa. Fifor a refuzat sa intre in direct, la invitația jurnaliștilor, pentru ca ancheta in cazul Caracal este la…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anuntat vineri dimineata ca Gheorghe Dinca, anchetat pentru savarsirea crimelor din Caracal, va fi mutat de la inchisoarea Jilava in Arestul Central.

- Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat ca, in cazul apelurilor Alexandrei la 112, a fost o problema de logistica, pentru ca operatorul era singur și mai avea alte 3 apeluri in așteptare, dintre care unul cu violența domestica, unde exista riscul ca femeia sa fie ucisa. “Pentru București,…

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a declarat ca in cazul apelurilor Alexandrei la 112 a fost o problema de logistica pentru ca operatorul era singur și mai avea alte 3 apeluri in așteptare, dintre care unul cu violența domestica, unde exista riscul ca femeia sa fie ucisa.”Pentru București…

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, susține ca fetița lui de 12 ani l-a intrebat despre cazul de la Caracal insa, ca tata, nu a știut cum sa-i explice aceasta situație.Citește și: Minunile din declarația de avere a judecatorului CCR, Livia Stanciu ”Azi am doua videoconferințe cu șefii…

- Bucuresti, 30 iul /Agerpres/ - Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat marti ca in cazul de la Caracal politistii nu au stiut sa lucreze, nu au fost pregatiti pentru un astfel de caz si a existat un sir de erori care a dus la aceasta situatie dramatica. "Politistii nu au stiut sa lucreze…

- PSD Constanta si-a anuntat sustinerea fata de premierul Viorica Dancila in cazul deciziilor luate in cazul de la Caracal. Nicolae Moga, ministrul de Interne care a demisionat dupa numai 6 zile, face parte din aceasta organizatie.