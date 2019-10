Fifor, decizie despre Nasra: Va prelua sau nu preşedinţia organizaţiei Cluj In viitoarea sedinta a Comitetului Executiv National urmeaza sa fie analizata varianta ca Nasra sa fie repus in fruntea organizatiei Cluj. 'Uneori colegii nostri mai rabufnesc, se mai supara. Eu cred ca a fost o decizie luata la cald. Intre timp, au stat si au analizat. (...) Ma bucur ca s-au intors. Ma refer la deputatii Itu si Nasra. Sunt oamenii oameni despre care nu am niciun fel de dubiu ca vor reusi sa faca echipa in continuare cu noi', a spus Fifor, miercuri, la Senat, scrie Agerpres. Intrebat despre revenirea lui Nasra in fruntea organizatiei PSD Cluj, el a raspuns: 'Cred… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

