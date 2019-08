Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a explicat, vineri, la Constanța, de ce Alexandru Cumpanașu a primit paza dupa ce a solicitat acest lucru MAI. „Orice persoana care face dovada ca are viața pusa in pericol poate primi protecție”, a spus Fifor.Fifor a explicat, intrebat de ce are Alexandru…

- Alexandru Cumpanașu anunța ca va propune conducerii Ministerului de Interne inființarea Poliției Școlilor, o structura care ar putea asigura prezența unui jandarm in toate școlile din Romania, pentru a fi combatuta criminalitatea și pentru a proteja elevii. „Racolarea fetelor de la varste fragede prin…

- Ministerul de Interne german a ezitat luni sa aprobe o cerere de interdictie a grupului neonazist Combat 18 dupa ce Partidul Social Democrat (SPD) a solicitat ca grupul sa fie scos in afara legii, relateaza dpa, potrivit Agerpres.O purtatoare de cuvant a ministerului a confirmat ca grupul…

- Alexandru Cumpanașu a dat sambata un ultimatum DIICOT-ului: daca nu audiaza saptamana viitoare patru persoane despre care a dat informatii anchetatorilor, atunci le va anunta public numele.„O sa spun daca saptamana viitoare Parchetul nu ii va audia. Le-am transmis numele Parchetului si Ministerului…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, adolescenta de 15 ani rapita in Caracal, a depus la Ministerul de Interne o solicitare de anchetare a felului in care au fost tratate de catre poliție a tuturor cazurile de dispariție din 1990 pana astazi. ”Ma voi afla la MAI pentru a depune solicitarea privind…

- Nu doar polițistul i-a vorbit de sus și n-a crezut-o pe fata de 15 ani rapita, ci și femeia care i-a raspuns prima, operatoarea de la 112, care este angajata a Serviciului de Telecomunicații Speciale. ”Mi-a venit sa ma tavalesc pur și simplu pe jos cand am ascultat convorbirile prin care Alexandra Maceșanu…