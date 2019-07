Secretarul general al PSD Mihai Fifor a afirmat ca, in opinia sa, Klaus Iohannis iși dorește sa intre in turul al doilea la prezidențiale cu candidatul PSD, precizand ca partidul ii va oferi acest lucru și iși va rezerva dreptul sa caștige alegerile. „Cred ca va fi o competiție foarte dura. Cred ca președintele Klaus Iohannis iși dorește un tur doi cu PSD. O sa ii oferim acest lucru și o sa ne rezervam dreptul sa il infrangem. Am fost prea relaxați in 2014. PSD revine. A fost un duș rece, dar ca intotdeauna suntem pregatiți de aceasta campanie și va asigur ca o sa facem o figura cat se poate…