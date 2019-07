Cei din MAI trebuie sa isi faca datoria asa cum prevede legea, fara niciun fel de abatere, iar cei care nu inteleg sa faca lucrul acesta trebuie sa plece acasa, a declarat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, care a anuntat ca aceia care au gresit in cazul de la Caracal vor plati. "Toleranta mea este zero in ceea ce priveste modul in care inteleg sa-si faca datoria colegii nostri. Nimeni nu va fi iertat in momentul in care nu-si indeplineste indatoririle de serviciu asa cum ar fi trebuit sa o faca, iar cei care sunt vinovati pentru cazul de la Caracal, fara niciun fel de rezerva,…