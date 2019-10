Fifor către semnatarii moţiunii: Nu mai este esenţial să daţi jos Guvernul dacă se votează sâmbăta? Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, a afirmat miercuri ca nu vede de ce votarea motiunii de cenzura intr-o zi de sambata ar reprezenta o problema pentru semnatarii acesteia, "carora li s-a dat astfel ocazia sa-si puna in practica viziunea cat mai repede".



"Noi chiar am crezut ca semnatarii motiunii vor sa dea jos Guvernul cat mai repede, asa ca le-am propus ca votarea sa fie sambata. PNL chiar isi doreste ca sambata sa fie zi lucratoare pentru toata lumea, deci nu vad de ce ar avea o problema. Dar toti acesti ipocriti evita sa urgenteze votul pe care atat au spus ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

