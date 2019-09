Fifor, către pensionari: Vă dăm ce meritaţi. Un act de dreptate "Majorarea punctului de pensie este un act de dreptate. (...) Acest guvern a reparat niste nedreptati pentru ca trebuie sa ne uitam in urma si sa ne gandim de unde am plecat si de unde am luat tara asta cand am promis sa guvernam si ce am promis la oameni si ce au crezut oamenii despre noi. Ne-am saturat in fiecare an sa auzim acelasi lucru: 'nu o sa faceti, mintiti lumea, nu sunt bani, nu se poate'. Iata ca se poate, iata ca prin munca serioasa si prin responsabilitate se poate. Noi reparam acum. Va dam ceea ce dumneavoastra meritati, niciun leu in plus sau in minus. Este munca dumneavoastra.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, presedinte executiv al PSD, Eugen Teodorovici a declarat, duminica, ca propune sa le fie dat anticipat pensionarilor un procent din suma pe care acestia ar trebui sa o primeasca la recalcularea pensiilor din 2021, conform noii legi a pensiilor, transmite Agerpres. "Am sa-i ridic…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat duminica, la Mamaia, ca majorarea punctului de pensie este un act de dreptate, el subliniind ca pensionarii primesc ceea ce merita, "niciun leu in plus sau in minus". "Majorarea punctului de pensie este un act de dreptate. (...) Acest…

- "Am sa-i ridic colegului meu (ministrului Muncii -n.r.) o provocare foarte, foarte mare. Este o provocare pe care o sa o ridic aici. Cand se termina recalcularea pensiilor? In 2021. Haideti sa facem asa, fiecare dintre dumneavoastra asteptati o recalculare, pensionarii, in general, asteapta o recalculare.…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, la Constanța, in fața pensionarilor, ca este responsabilitatea lor sa iși invețe nepoții sa duca mai departe munca inceputa de ei. Teodorovici a facut referire și la lipsa de respect a unora, in contextul prezenței unor protestatari."Și…

- ''Doamna prim-ministru vrea sa faca mai multe proiecte frumoase, unul dintre ele se refera la creșterea natalitații. Și foarte multe masuri chiar frumoase, chiar de suflet, am auzit, nu sunt convins, nu am auzit din partea Domniei Sale ca aș fi cel care se ocupa de acest program'', a declarat Teodorovici…

- Eugen Teodorovici: Taxarea muncii in Romania trebuie redusa Taxarea muncii în România trebuie redusa - a declarat astazi ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. El a dat exemplul domeniului sanatatii, unde, în opinia sa, contributiile ar trebui sa scada. Demnitarul…

- „Sunt foarte multe primarii care nu au bani sa dea tichete de vacanța. In continuare, bursele elevilor sunt neplatite. Acum ne cheama sa mai rediscutam, <poate mai ciordim ceva, poate va mai luam ceva>. Eu sper ca le da Dumnezeu mintea din urma și iși dau seama ca nu e in regula sa fie atat…

- Cu o gaura în buget de 7 miliarde de lei, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ar vrea sa-și convinga colegii de partid sa fie de acord cu o serie de „masuri de austeritate”. Marian Oprișan nu pare prea încântat de idee. „Eu n-am auzit de austeritate pâna…