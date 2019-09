Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat duminica, la Mamaia, ca majorarea punctului de pensie este un act de dreptate, el subliniind ca pensionarii primesc ceea ce merita, "niciun leu in plus sau in minus".



"Majorarea punctului de pensie este un act de dreptate. (...) Acest guvern a reparat niste nedreptati pentru ca trebuie sa ne uitam in urma si sa ne gandim de unde am plecat si de unde am luat tara asta cand am promis sa guvernam si ce am promis la oameni si ce au crezut oamenii despre noi. Ne-am saturat in fiecare an sa auzim acelasi lucru: 'nu o sa faceti, mintiti…