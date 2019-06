"Nu vom mai lasa netaxate aceste minciuni, domnule Orban! PSD a majorat pensiile in avans și mai mult decat prevede legea. In 2017, am majorat de doua ori punctul de pensie, la 1 ianuarie și la 1 iulie. Cea de-a doua creștere era in avans fața de ianuarie 2018, la fel cum la 1 iulie 2018 am facut in avans majorarea prevazuta pentru 1 ianuarie 2019, pe care PNL spune ca nu am fi facut-o.

Tot așa, in acest an, la 1 septembrie vom face in avans majorarea de anul viitor din ianuarie. Dupa calendarul invocat de PNL, acum punctul de pensie ar fi trebuit sa fie de 1.045 lei. Ia intrebați un…