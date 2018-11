Stiri pe aceeasi tema

- Armata Romaniei sarbatoreste, la 10 noiembrie 2018, Ziua Artileriei, marcand astfel implinirea a 175 de ani de cand, prin Porunca Domneasca nr. 198 din 10 noiembrie 1843, s a infiintat, in Tara Romaneasca, prima baterie de artilerie.Cu aceasta ocazie ministrul Mihai Fifor a transmis un mesaj militarilor.…

- Ministrul Apararii i-a inmanat o medalie pentru meritele aradeanului in promovarea Romaniei in lume. Cea mai recenta realizare a lui Torok a fost deschiderea unui traseu in premiera mondiala in Himalaya, unde, alaturi de alți doi alpiniști a arborat drapelul Romaniei cu anul centenar. Expediția a durat…

- Prima structura institutionala de relatii publice din Romania, cea a Ministerului Apararii Nationale, a aniversat astazi 25 de ani de la infiintare. Cu aceasta ocazie a avut loc o ceremonie, in cadrul careia ministrul Mihai Fifor s-a referit la importanta pe care o are Directia de Informare si Relatii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, dupa participarea la ceremonialul militar si religios organizat la Monumentul de la Paulis cu ocazia Zilei Armatei Romane, ca astazi nu putem sa nu ne gandim si la cei 29 de militari romani care au murit, din 1990, in teatrele de operatii si…

- Ziua Armatei Romaniei reprezinta un reper important, nu doar in calendarul traditiilor militare, ci pentru intreaga natiune, a declarat joi ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, precizand ca niciodata nu va fi uitat curajul celor raniti in ultimele doua decenii in misiunile internationale ori in…

- Situatia actuala a fostului Sanatoriu Militar "Regele Ferdinand" din orasul-statiune Baile Herculane, ale carui lucrari de reabilitare urmeaza a fi demarate in perioada imediat urmatoare, va fi evaluata, vineri, de ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. "Ministrul apararii nationale,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, efectueaza marti o vizita la baza militara Deveselu. Cei doi oficiali se afla intr-o "vizita de familiarizare" la Unitatea de Sprijin Naval de la Deveselu, care este situata in cadrul Bazei Militare Romane 99…

- Doua avioane F-22 Raptor, cele mai noi avioane de lupta americane, au sosit luni, in premiera, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, impreuna cu un avion cisterna KC-135 Stratotanker si circa 15 membri ai echipajelor, pentru a lua parte la un exercitiu comun de pregatire romano-american. Intre cei care…