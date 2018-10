Fifor anunta ca secretarul american al Apararii, James Mattis, va veni in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor a afirmat, la Antena 3, ca a insistat ca secretarul Apararii al SUA, James Mattis, sa faca o vizita oficiala in Romania, insa in septembrie a mers el in SUA."La finalul intalnirii de la Washington, secretarul Mattis a promis clar, ianuarie, cel mai tarziu februarie, va fi in…

- Ministerul Apararii Nationale demareaza, luni, procedura specifica de achizitie pentru sisteme de aparare de coasta. Este vorba despre achizitia, prin contract multianual de furnizare, in perioada 2018-2022, a produsului "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" (SIML), conform…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit miercuri, la Pentagon, cu secretarul Apararii al SUA, James Mattis, oficialul roman aratand ca Guvernul Romaniei acorda o importanta deosebita consolidarii legaturii transatlantice si ca, in contextul BREXIT, Romania nu crede in crearea unei Europe…

- Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene, a declarat luni ca este "posibil" si "realist" ca UE si Marea Britanie sa ajunga la un acord pe tema Brexit in urmatoarele opt saptamani. Barnier, aflat la o conferinta la Bled, Slovenia, a spus ca este necesar ca cele doua parti sa ajunga…

- Comandantul Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua, Cristian Petrea, a facut public bugetul pe care Ministerul Apararii Nationale il aloca in fiecare an. Potrivit spuselor lui Cristian Petrea, CSA Steaua incaseaza anual 18 milioane de euro pentru sectiile pe care le are. "CSA Steaua…

- Romania a facut propuneri concrete pentru intensificarea prezentei avansate a NATO in zona Marii Negre, a declarat presedintele Klaus Iohannis la summitul Aliantei Nord-Atlantice, pledand pentru o "abordare unitara" pe flancul estic. "In primul rand, trebuie sa asiguram capacitati mai puternice…

- Deputatul Gabriel Vlase (PSD) a fost votat, miercuri, in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor pentru a fi numit in functia de director al Serviciului de Informatii Externe. Presedintele a anuntat ca joi, la ora 13:00, va avea loc la Palatul Cotroceni ceremonia de depunere a juramantului.…