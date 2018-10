Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 16 octombrie, reprezentativa Under 21 a Romaniei va intalni Liechtenstein in ultimul meci din preliminariile pentru Euro 2019, la Ploiești, pe stadionul “Ilie Oana”, de la ora 21:00. Federatia Romana de Fotbal anunta ca biletele sunt disponibile online incepand de luni, 1 octombrie, numai pe…

- Gabi Raduța, șeful centrului de copii și juniori de la Dinamo, s-a enervat teribil pentru ca toata lumea vorbește doar de anumiți jucatori de la naționala U21 și nu de toți. "Vreau sa va aduc la cunostința ca la aceste meciuri ale naționalei Under 21, Dinamo a avut patru jucatori in total. Ionuț Radu,…

- Nationala Romaniei a invins-o dramatic pe cea a Portugaliei cu scorul de 2-1 (0-0), in meciul disputat in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019, pe stadionul ''A Mata Real'' din Pacos de Ferreira, tricolorii incheind partida in noua jucatori.…

- Selectionata Romaniei a fost intrecuta de formatia Namibiei cu scorul de 55-26 (26-12), marti, in primul sau meci din cadrul World Rugby U20 Trophy, al doilea esalon valoric la nivel mondial rezervat acestei categorii de varsta, pe Stadionul National Arcul de Triumf din Bucuresti. In celelalte meciuri…

- Antrenorul Laurentiu Rosu (42 de ani) a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei nationale de fotbat Under 18 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001, informeaza site-ul oficial al FRF. Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a declarat ca…

- Naționala de tineret a Romaniei intalnește pe 7 septembrie, de la ora 19.15, Portugalia, in deplasare, iar pe 11 septembrie, de la ora 19.00, va da piept cu Bosnia-Herțegovina, la Ovidiu. Selecționerul reprezentativei sub 21 de ani a Romaniei, Mirel ...

- Portugalia a castigat editia 2018 a Campionatului European de fotbal rezervat selectionatelor Under-19, in finala caruia a invins cu scorul de 4-3 dupa prelungiri reprezentativa Italiei, duminica la Seinajoki (Finlanda), informeaza AFP. Lusitanii au deschis scorul in finalul primei reprize, prin Jota…

- Show acrobatic de exceptie pe Insulele Azore din Portugalia, acolo unde s-a desfasurat etapa a treia a mondialului de Cliff Diving. In concursul feminin s-a impus sportiva din Australia Rhiannan Iffland. Ea a fost urmata de Adriana Jimenez din Mexic si Lysanne Richard din Canada.