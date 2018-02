FIFA şi IAAF, anchetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală Organizatii de top, printre care FIFA, Comitetul Olimpic International sau Asociatia Internationala a Federatiilor de Atletism (IAAF) vor fi anchetate pentru spalare de bani si evaziune fiscala, conform The New York Times. Mai mult decat atat, procurorii nord-americani vor cerceta si modul prin care s-a decis ca in 2022, Campionatul Mondial sa fie gazduit de Qatar. Mai multe voci din lumea fotbalului au sustinut in trecut ca Sepp Blatter, ex-presedinte al FIFA, a acordat Qatarului dreptul de a organiza turneul final, ca urmare a mai multor presiuni venite din exterior. Nici Campionatul Mondial… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Maradona nu a primit viza pentru Statele Unite ale Americii, pentru ca l-a insultat pe presedintele Donald Trump, scrie Le Figaro. Fostul international argentinian ar fi spus despre presedintele american ca este o marioneta, in timpul unui interviu la o televiziune din Venezuela. Maradona…

- În anul 2018, Republica Moldova va fi vizitata de mai mulți șefi de state. Primul care va sosi în țara anul curent va fi președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, care și-a programat vizita pentru luna aprilie. Anunțul a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Seful celei mai mari banci de investitii din lume, Jamie Dimon, a spus pentru CNBC, joi, ca reducerea taxelor pentru companiile americane va majora salariile si va aduce un boom economic in America. „Eu cred ca este posibil sa atingem o crestere economica de 4% in acest an”, a spus Jamie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump a raspuns cererii de a comenta o declaratie a lui Netanyahu citata de presa israeliana: "Evaluarea mea solida este ca va merge mult mai repede decat credeti - in cel mult un an de acum". Trump a raspuns: "Pana la sfarsitul anului?…

- Presedintele american Donald Trump a respins acuzatiile de rasism care au fost lansate la adresa lui dupa ce ar fi spus ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, referindu-se la natiuni din Africa, scrie bbc.com.Trump ar fi folosit aceasta…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- Trump spune ca SUA s-ar putea razgandi privind Trataul pentru Clima de la Paris și sa revina asupra deciziei de a se retrage daca acordul al trata Statele Unite mai corect, scrie BBC News. El a spus ca „a fost o afacere proasta pentru SUA”, repetand comentariile facute atunci cand a anunțat retragerea…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari", au declarat, joi, surse ale CNN. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: „De ce ne dorim ca…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din "cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN.Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: "De ce ne…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea în teorie sa revina în Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedând însa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea reveni, teoretic, in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, scrie AFP.

- Paul a învațat singur sa modeleze în sârma, iar primele lucrari le-a realizat în 2001-2002. A început ca artist stradal, creând cele mai inedite lucrari pe strazile Clujului, Sibiului, ajungând chiar și în Viena sau Paris, sub privirile curioase ale…

- Festivalul International de Film de la Berlin a anuntat oficial componenta Juriului pentru competitia de scurtmetraj de anul acesta. Cei trei care vor juriza sunt oameni de film din Portugalia, Africa de Sud si Statele Unite ale Americii.

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord.…

- Cele mai spectaculoase artificii de Revelion din Europa In noaptea de Revelion, mai peste tot sunt organizate focuri de artificii, dar unele dintre acestea sunt atat de spectaculoase, incat mii de oamenii calatoresc sute de kilometri pentru a le vedea. Prezentam în continuare câteva…

- O nava fantoma care a fost data disparuta dupa tsunamiul care a devastat centrala atomica Fukushima-Daiichi in 2011, a fost gasita pe o plaja la aproximativ 9000 de kilometri distanța, informeaza Daily Mail. Nava a fost descoperita pe plaja Arcadia Beach State, in Oregon, Statele Unite ale…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii, sustinand ca toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului i-a marginalizat în acest dosar, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, precizând însa ca nu va reactiona prin recunoasterea unilaterala, lipsita de 'eficacitate', a…

- Presedintele cubanez, Raul Castro, a reafirmat joi ca tara sa nu este responsabila de presupusele ''atacuri acustice'' impotriva unor diplomati americani in Cuba, relateaza agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Intr-un discurs de incheiere a sesiunii plenare a Adunarii Nationale, Castro a declarat…

- Presedintele cubanez, Raul Castro, a reafirmat joi ca tara sa nu este responsabila de presupusele ''atacuri acustice'' impotriva unor diplomati americani in Cuba, relateaza agentia Xinhua. Intr-un discurs de incheiere a sesiunii plenare a Adunarii Nationale, Castro a declarat…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Bugetul participativ este un mecanism transparent de alocare a fondurilor și un instrument anti-corupție eficient, susțin USR-iștii aradeni. „Bugetul participativ este astazi un instrument extrem de util, adoptat cu succes de peste 1.000 de orase din intreaga lume, printre care Paris, Londra, Berlin,…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim in urmatorii doi ani, scrie AFP. Secretarul de stat american a spus intr-o declarație de presa facuta la Paris ca relocarea ”Nu este ceva care se va intampla…

- Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim cel puțin in urmatorii doi ani, a declarat vineri, la Paris, secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Nu este ceva care se va întâmpla anul acesta și nici probabil anul…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Ministerul german de Externe a actualizat recomandarile de calatorie pentru Israel si Teritoriile palestiniene. "Din 6 decembrie 2017, ar putea avea loc demonstratii in Ierusalim, Cisiordania si Fasia Gaza. Nu se exclude posibilitatea unor confruntari violente", a transmis MAE de la Berlin.…

- Ministerul german de Externe a actualizat recomandarile de calatorie pentru Israel si Teritoriile palestiniene. "Din 6 decembrie 2017, ar putea avea loc demonstratii in Ierusalim, Cisiordania si Fasia Gaza. Nu se exclude posibilitatea unor confruntari violente", a transmis MAE de la Berlin.…

- O delegatie a Coalitiei de guvernare din Republica Moldova efectueaza o vizita de lucru în Statele Unite ale Americii, începând cu data de 5 decembrie 2017. Delegatia este condusa de catre presedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc. Potrivit serviciului…

- Bitdefender va folosi noul parteneriat cu Vitruvian Partners pentru a-si intari pozitia de lider atat in piata de solutii de securitate pentru companii, cat si in cea pentru utilizatori individuali, arata un comunicat al companiei. Bitdefender si-a extins prezenta internationala in ultimii…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justitiei, se arata intr un comunicat transmis de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmarește "sa consolideze independența sistemului judiciar" și "eliminarea influențelor politice in funcționarea Justiției", se arata intr-un comunicat de presa transmis marți de președintele Senatului,…

- Pe 29 noiembrie, la Institutul Cultural Roman din Budapesta, vor incepe festivitațile dedicate zilei de 1 Decembrie. Impreuna cu Consulatul General al Romaniei la Seghedin (Szeged), ICR Budapesta a pregatit un spectacol folcloric pe data de 29 noiembrie, la care va fi invitat Ansamblul Folcloric „Cununița”…

- "In urma cu cateva zile, o delegatie a companiei din Turcia s-a aflat in orasul nostru, vizitand Aeroportul International Craiova, unde a analizat cu atentie situatia infrastructurii, precum si serviciile oferite, si a purtat discutii cu exponentii mai multor firme locale din domeniul turismului.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a incheiat duminica deplasarea de o saptamana in Statele Unite ale Americii, ocazie cu care s-a intalnit cu mai multi parlamentari republicani si democrati, inclusiv cu fostul candidat la presedintie Ted Cruz, dar si cu reprezentanti ai Departamentului de Stat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, efectueaza în aceasta perioada o vizita în Statele Unite ale Americii, fiind însotit de alti doi deputati liberali: Ben Oni Ardelean si Robert Sighiartau.

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat sambata drept 'atac la adresa libertatii de exprimare' obligarea canalului de televiziune rus RT (Russia Today) sa se inregistreze ca 'agent strain' in Statele Unite ale Americii, liderul de la Kremlin promitand o 'riposta', transmite AFP.'Atacul…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat in perioada 7-10 noiembrie 2017, o vizita in statele Oregon și Washington, cuprinzand intalniri la nivel economic dedicate atragerii de investiții americane in Romania, la nivelul administrației locale, a mediului…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, efectueaza in perioada 7-10 noiembrie 2017, o vizita in statele Oregon și Washington, cuprinzand intalniri la nivel economic dedicate atragerii de investiții americane in Romania, la nivelul administrației locale, a mediului academic și universitar,…

- Platforma Facebook Marketplace este acum disponibila si in Romania. Dezvoltata ca o alternativa a website-urilor specializate, platforma este deja functionala in 25 de tari din intreaga lume si se adreseaza utilizatorilor obisnuiti sau afacerilor mici. Peste 550 de milioane de oameni din intreaga lume…

- „Brexit, Trump, toate aceste elemente ajuta Romania ca atractivitate. Dar, pe de alta parte, daca in primavara puteam spune ca masurile anuntate atunci nu pot strica piata, acum nu mai putem spune acelasi lucru.“ Brexitul, adica iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, administratia…

- In dimineata zilei de sambata, 4 noiembrie, s-a stins din viata, in spitalul din Timisoara, unul dintre cei mai mari antrenori de atletism pe care i-a avut Romania, Iosif Corneliu Mazaran, informeaza FRA. Omul de sport care a format generatii intregi de atleti si care si-a legat definitiv numele…

- Paul McCartney l-a criticat pe presedintele american Donald Trump pentru atitudinea lui cu privire la schimbarile climatice, spunand ca unele dintre actiunile acestuia sunt ”nebunesti”, informeaza bbc.co.uk, potrivit news.ro.Potrivit lui McCartney, Donald Trump a anulat ”multe dintre progresele…