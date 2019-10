Stiri pe aceeasi tema

- Columbianul Enrique Sanz, fost secretar general al Confederatiei de fotbal din America de Nord, America Centrala si Caraibe (CONCACAF), implicat in scandalul de coruptie cunoscut sub numele de Fifagate, a fost suspendat pe viata din orice activitate legata de fotbal in plan intern si

- Habib Cisse, ex-consilier juridic al fostului presedinte al Federatiei internationale de atletism (IAAF), Lamine Diack, a fost suspendat pe viata din orice activitate legata de acest sport dupa ce s-a constatat ca a fost implicat in cazurile de dopaj ale sportivilor rusi, a anuntat Comisia de etica…

- Fostul selectioner al nationalei de fotbal a Nigeriei, Samson Siasia, a fost suspendat pe viata din orice activitate legata de fotbal dupa ce a fost gasit vinovat de fapte de coruptie, a anuntat FIFA, potrivit Reuters.

- Lionel Messi (32 de ani) a fost suspendat de CONMEBOL pentru un meci și amendat cu 1.500 de dolari, in urma incidentelor din aceasta vara petrecute la Copa America. Deși pare o veste buna la prima vedere pentru argentinian, presa spaniola informeaza ca alte doua litigii sunt pe rol și urmeaza sa fie…