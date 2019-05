Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis sancționarea clubului Pandurii Targu Jiu cu noua puncte. Acțiunea intra in vigoare daca formația de Liga 2 nu platește sumelele datorate lui Jordy Buijs si Gordon Bunoza pana pe 30 mai 2019. In 2016, clubul Pandurii Targu Jiu a fost dat in judecata…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF) l-a suspendat, miercuri, doua jocuri pe fundasul Florin Acsinte, de la FC Hermannstadt, eliminat in finalul meciului cu Concordia Chiajna (1-0), din etapa a 9-a a fazei play-out a Ligii I. Acsinte, care a primit doua cartonase galbene…

- * Finantatorul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca antrenorul Mihai Teja va pleca de la formatia bucuresteana la finalul acestei editii de campionat, locul sau urmand a fi luat de Marius Sumudica, doar in conditiile in care suporterii ar fi de acord. * Fostul international…

- Situata pe prima pozitie in clasamentul Ligii a IV-a de fotbal, cu un avans de sase puncte fata de Dumbrava Gilgau, dar cu un meci mai mult disputat, Unirea Mirsid pare mai decisa ca niciodata sa acceada in Liga a III-a de fotbal. Conducerea echipei a reusit doua acizitii importante intr-o perioada…

- Managerul UEFA pentru tarile gazda EURO 2020, Walid Bensaoula, a prezentat in Romania conceptul de organizare a spatiilor de vizionare publica a meciurilor de la Campionatul European, altundeva decat in orasul-gazda Bucuresti, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. …

- Liga Profesionista de Fotbal solicita Federatiei Romane de Fotbal introducerea printre criteriile de obtinere a licentei pentru Liga I detinerea unui contract pentru a putea evolua pe un teren din localitatea respectivei echipe care ar urma sa promoveze, a afirmat presedintele LPF, Gino Iorgulescu,…

- Formația olteana Pandurii Targu Jiu nu a reușit sa confirme in confruntarea de sambata, de pe teren propriu, terminand la egalitate, scor 1-1, disputa cu ACS Poli Timișoara, din etapa a 28-a a Ligii a II-a. Gorjenii au deschis scorul ...

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal, – compus din Razvan Burleanu, presedinte FRF, Gino Iorgulescu, prim-vicepresedinte FRF si Octavian Goga, vicepresedinte FRF-, a decis modificarea programului competitional al Ligilor a 2-a si a 3-a, pentru a doua jumatate a acestei luni. Pentru cel…