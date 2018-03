Stiri pe aceeasi tema

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a validat vineri utilizarea asistentei video in arbitraj (VAR) in timpul Cupei Mondiale din Rusia (14 iunie - 15 iulie 2018), a anuntat presedintele sau, Gianni Infantino, citat de AFP. "Vom avea primul Mondial, in 2018, cu VAR, acesta a fost aprobat,…

- Este pentru prima data cand Romania are un reprezentant printre comisarii FIFA la un turneu final al Cupei Mondiale. "Este o performanta pentru mine, precum si o mare responsabilitate. Ma bucur ca am oportunitatea de a participa la un asemenea turneu major, reprezinta un moment important al…

- Gareth Southgate, selectionerul Angliei, a declarat ca el si jucatorii sai isi doresc sa mearga la Cupa Mondiala de fotbal care va avea loc in aceasta vara, in ciuda contextului politic tensionat intre Marea Britanie si Rusia, gazda competitiei."Noi ne dorim sa participam la Cupa Mondiala,…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri boicotarea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia de membrii guvernului sau si de familia regala britanica. ''Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia in aceasta…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele FIFA, Gianni Infantino, si-au demonstrat abilitatile tehnice cu balonul rotund la Kremlin, intr-un video promotional al forului international, cu 100 zile inaintea startului Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia.In videoclip apar o succesiune…

- FIFA a anuntat ca are deplina incredere in masurile de securitate pe care Rusia le va implementa in timpul Cupei Mondiale de fotbal 2018 (14 iunie-15 iulie), dupa ce un ziar german a scris ca turneul final este expus unui amenintari teroriste fara precedent, relateaza DPA. ''Standardele…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca moralul tricolorilor a crescut dupa victoria de sambata trecuta in fata Rusiei (25-15), insa mentioneaza ca jucatorii trebuie sa ramana concentrati 100% pentru confruntarea cu Belgia, de sambata, 10 martie, din etapa a 4-a din Rugby…

- Laura Coman, legitimata la CS Dinamo, a castigat proba de pusca 10 metri din cadrul Cupei Mondiale de tir de la Guadalajara. Sportiva noastra, calificata in finala cu al cincilea rezultat (626,8p), a castigat finala cu un rezultat de 251,5 de...

- Decizie istorica luata de IFAB, organismul care se ocupa de stabilirea regulilor jocului de fotbal. Arbitrajul video va fi folosit la Campionatul Mondial din Rusia.Acest sistem a fost utilizat anul trecut la Campionatul Mondial al Cluburilor.

- Conform sursei, la meciul dintre cele doua formatii a fost prezent si presedintele FIFA, Gianni Infantino, alaturi de ministrul iranian al sportului, Masoud Soltanifar. Potrivit unei agentii de presa iraniene citata de BBC, cele doua nu au fost arestate ci retinute temporar, fiind eliberate…

- Staff-urile celor 32 de echipe calificate la Cupa Mondiala de fotbal din 2018, din Rusia, s-au aratat, miercuri, mai degraba increzatoare in privinta asistentei video in arbitraj (VAR), FIFA urmand sa decida, sambata, daca aceasta tehnologie va fi utilizata pe durata competitiei, informeaza AFP.Guy…

- Folosit in prezent in Serie A si Bundesliga, sistemul video ar putea fi utilizat la Cupa Mondiala din Rusia, din aceasta vara. Ceferin a facut acest anunt in cadrul Congresului UEFA de la Bratislava. "Nu vom folosi acest sistem sezonul viitor in Liga Campionilor. Nu sunt impotriva acestuia, dar eu consider…

- Biatlonistii cehi au anuntat vineri ca vor boicota etapa finala a Cupei Mondiale mentinuta in program la Tiumen, in Rusia (22-25 martie), de catre Fedderatia internationala de biatlon (IBU), in pofida dezvaluirilor despre dopajul institutionalizat din

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni, la Kremlin, pe conducatorul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, impreuna cu care a analizat stadiul pregatirilor in vederea Cupei Mondiale 2018, informeaza agentia EFE. Reuniunea urma sa aiba loc la Soci, pe…

- Norvegianul Kjetil Andre Aamodt prefațeaza competiția olimpica masculina de schi. Expertul in schi alpin al Eurosport Norvegia și medaliat olimpic cu aur de patru ori (3 Super G, o data la combinata), 46 de ani face avancronica competițiilor masculine de schi alpin de la PyeongChang. Jocurile Olimpice…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, joi, ca este increzator in privinta asistentei video pentru arbitraj (VAR), in contextul in care IFAB, organismul care se ocupa de stabilirea regulilor jocului de fotbal, va decide in martie daca sistemul va fi folosit la Cupa Mondiala din Rusia. “In…

- Selectionerul Egiptului, Hector Cuper, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul La Nacion, ca are o problema inaintea Cupei Mondiale din Rusia, si anume faptul ca, fiind luna Ramadanului, jucatorii sai vor tine post toata ziua si nu stie cand poate programa antrenamentele. “Am o problema inainte…

- International Fotball Association Board, unicul for cu putere decizionala in schimbarea regulilor jocului, va decide in reuniunea programata pe 3 martie la Zurich daca sistemul de asistenta video pentru arbitri (VAR) va fi utilizat la turneul final al CM 2018 din Rusia, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Schiorul Ioan Achiriloaie, primul sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, este unic in lume. Brașoveanul iși lustruiește singur schiurile! Vezi galeria foto + 4 + 4 Ioan Valeriu Achiriloaie a reușit, inca din 2016, la un concurs in Chile, sa se califice la Jocurile Olimpice de iarna…

- TRAGERE LA SORȚI LIGA NAȚIUNILOR ONLINE STREAM LIVE VIDEO România îsi afla adversarele, în urma tragerii la sorti a grupelor Ligi Natiunilor la fotbal, într-un eveniment desfașurat la SwissTech Convention Center - Lausanne. TRAGERE LA SORȚI LIGA NAȚIUNILOR ONLINE STREAM…

- Meciul amical al echipei nationale de fotbal a României cu selectionata Suediei, programat la 27 martie, se va disputa pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Româna de Fotbal pe site-ul oficial. "Stadionul "Ion Oblemenco"…

- Cupa Mondiala 2018, succes de casa. Peste trei milioane de cereri de bilete! Federatia internationala a anuntat luni ca s-au inregistrat peste 3 milioane de solicitari de bilete la turneul final al Cupei Mondiale 2018, atat din partea fanilor rusi, cat si a celor din toata lumea, biletele urmand sa…

- Romania va juca un amical cu Suedia in luna martie. „Meciul va avea loc in afara Bucurestiului” Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Meciul va avea…

- Federatia chiliana de fotbal (ANFP) l-a numit in functia de selectioner national pe columbianul Reinaldo Rueda, care a antrenat pana in prezent echipa braziliana Flamengo Rio de Janeiro, informeaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ANFP a facut acest anunt luni, dupa ce reprezentantii tehnicianului…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a convocat o reuniune cu reprezentantii celor 32 de selectionate calificate la Cupa Mondiala din 2018 in zilele de 27 si 28 februarie la Soci, relateaza L'Equipe. La aceasta reuniune obisnuita inaintea unui turneu final se vor decide ultimele…

- Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi sirieni au folosit 13 drone pentru a ataca, in noaptea de 6 spre 7 ianuarie, doua baze militare pe care Rusia le detine in Siria, insa nu au reusit sa provoace pagube mari, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- In ultima perioada, relatiile dintre Moldova si Rusia au devenit tot mai tensionate. Totul a inceput in luna martie, cand președintele Parlamentului, Andrian Candu, și premierul Pavel Filip l-au convocat pe ambasadorul rus la Chișinau, Farit Muhametșin, pentru a-i prezenta o nota

- Jaime Penedo renunța la Dinamo. Totul a plecat de la bani. Situație tensionata la Dinamo, dupa ce portarul Jaime Penedo (36 de ani) a anunțat conducerea clubului bucureștean ca nu se va prezenta la reunirea lotului. Motivul acestui”divorț” il reprezinta banii. Astfel, conform Telekom Sport, jucatorul…

- Federatia rusa de fotbal (RFS) a programat luni o reuniune a Comitetului sau Executiv, pe fondul informatiilor ca presedintele sau, Vitali Mutko, care este si vicepremier responsabil cu sportul, ar putea demisiona, informeaza DPA. RFS urmeaza sa discute pregatirile pentru Cupa Mondiala…

- Iniesta nu este bun pentru China! Presa considera ca jucatorul nu ar face fața in acest campionat. Celebrul fotbalist spaniol Andres Iniesta nu este destul de bun pentru campionatul Chinei, considera presa din aceasta tara, citata de cotidianul Marca. Posibilul transfer al lui Iniesta de la FC Barcelona…

- Gianni Infantino a vorbit despre posibilitatea ca Italia sa ia locul Spaniei la CM 2018. Ce a decis șeful FIFA Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, in locul reprezentativei Spaniei,…

