- Atacantul egiptean Mohamed Salah a fost recompensat cu Premiul Puskas, pentru cel mai frumos gol al sezonului, luni seara, la Gala Premiilor ''The Best'', organizata de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), la Londra.

- Mijlocasul Luka Modric, castigator al Ligii Campionilor cu Real Madrid si vicecampion mondial cu nationala Croatiei, a fost votat cel mai bun fotbalist al anului, luni seara, in cadrul Galei Premiilor ''The Best'', organizata la Londra de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Modric…

- Cristiano Ronaldo, Luka Modric și Mohamed Salah sunt cei 3 finaliști ai premiului "The Best FIFA Men"s Player", care desemneaza cel mai bun jucator al anului 2018. La fel ca la premiul oferit luna trecuta de UEFA pentru jucatorul sezonului trecut in Liga Campionilor, caștigat de Luka Modric, Leo Messi…

