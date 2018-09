Stiri pe aceeasi tema

- Imagini spectaculoase au fost surprinse joi pe Dunare, in dreptul orasului Galati. Fluviul da senzatia ca fierbe, nori de aburi ridicandu-se desupra apei. Specialistii spun ca este vorba despre un fenomen provocat de schimbarile bruste de...

- n aceasta dimineata la Galati temperatura a fost de aproximativ 2-3 grade celsius, dar apa Dunarii avea peste 20 de grade celsius. Era de asteptat ca apa fluviului sa inceapa sa “fiarba”. De fapt este vorba despre un fenomen de condensare. Fenomenul tine foarte putin, pana cand aerul se incalzeste si…

- Temperaturile scazute ofera un spectacol pe Dunare! Deasupra nivelului apei se ridica nori grosi de vapori, care dau impresia ca fluviul ar fierbe. Fenomenul apare din cauza diferentei mari de temperatura dintre apa si aer.

- Prima reprezentatie din noua stagiune se va desfasura in aer liber, in curtea Muzeului Istoriei, Culturii si Spiritualitati Crestine de la Dunarea de Jos, de la ora 19,30. Intrarea publicului este libera, in limita locurilor disponibile.

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni va marca Ziua Limbii Romane la Ismail, Ucraina in data de 8 septembrie 2018. Evenimentul va fi organizat in parteneriat cu Centrul de Informare al Romaniei din cadrul Universitații Umaniste de Stat din Ismail. Programul manifestației va…

- Navigatia pe Dunare se desfasoara cu greutate pe mai multe segmente din cauza nivelului si debitului fluviului care sunt in scadere pronuntata, dar si a aluviunilor depuse pe fundul apei in urma inundatiilor din lunile iunie-iulie, au anuntat luni reprezentantii Administratiei Fluviale a Dunarii…

- Tot mai multe seisme se intampla in Romania, dar de data aceasta s-a intamplat un fenomen ciudat la Galati, o comisie a Institutului Natioonal de Fizica a mers in zona in care se aud de o saptamana zgomote din pamant, relateaza ziarulonline.com. Oamenii din zona incep sa-si paraseasca locuintele din…

- Tudor Ionescu (35 de ani) conduce Centrul de Cercetare si Dezvoltare pentru Sturioni, Habitate Acvatice si Biodiversitate din cadrul Universitatii ”Dunarea de Jos” din Galati, iar in ultimii ani a avut o contributie importanta la salvarea sturionilor din Dunare si Marea Neagra. S-a ocupat de repopularea…