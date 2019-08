Robert Filip, vicepreședinte al ALDE Gorj, a declarat, pentru Mediafax ca ”șantajul l-a inventat PSD-ul, nu ALDE, de-a lungul timpului. Din punctul meu de vedere, oricum suntem desparțiți de foarte mult timp", adaugand ca in cazul in care coaliția a funcționat și in țara așa cum a funcționat in Gorj, atunci ”am fost aliați doar ca sa le fie bine unora mai mari și aceștia mai mici sa sufere”.

ALDEvs. PSD





Ovidiu Gheorghe Tocaciu, presedintele ALDE Sibiu, acuza ca ”PSD arata pe zi ce trece un dublu limbaj in ceea ce privește coaliția de guvernare. Pe de o parte,…