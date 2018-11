Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Japonia, dupa ce 250 de copii și adolescenți s-au sinucis in primele trei luni ale acestui an, fenomen ce a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 30 de ani, au anuntat oficiali ai Ministerului japonez al Educatiei, citati de Digi 24 . Un tigru alb a omorat un ingrijitor de la o gradina…

- Peste trei milioane de persoane si-au pierdut viata in 2016 din cauza consumului excesiv de alcool, ceea ce reprezinta unul din 20 de decese la nivel global, a avertizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit dpa. Mai mult de trei sferturi dintre persoanele care si-au…

- Un roman din Napoli a ieșit la o intalnire cu o ucraineanca, insa totul s-a tranformat in coșmar. In timp ce se plimbau, barbatul a fost lovit cu o țeava de fier in cap de catre iubitul gelos al...

- Speranta de viata a europenilor continua sa evolueze, dar obezitatea si excesul de greutate intr-o proportie crescanda in randul populatiei risca sa inverseze aceasta tendinta, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) intr-un raport prezentat la

- Chiar daca speranta de viata a europenilor este intr-o continua crestere, obezitatea si excesul ponderal iau amploare la nivel global, atrage atentia un raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

- Speranta de viata a europenilor continua sa evolueze, dar obezitatea si excesul de greutate intr-o proportie crescanda in randul populatiei risca sa inverseze aceasta tendinta, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) intr-un raport prezentat la Londra, transmite AFP. Publicat din…

- CHIȘINAU, 6 sept — Sputnik. Specialiștii Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) au declarat ca peste 1,4 miliarde de oameni risca sa se confrunte cu diabetul zaharat de tip 2, boli cardiovasculare, demența, cancer la sân și de colon din cauza modului de viața pasiv. © Sputnik /…

