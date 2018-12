Fiecare român este DATOR, în medie, cu 1.627 euro! Potrivit BNR, datoria totala a populatiei a continuat sa se majoreze intr-un ritm sustinut, crescand cu 8,3 la suta, pana la valoarea de 147 miliarde lei in luna iunie 2018. Asta inseamna ca, la o populatie de 19,64 milioane de romani, fiecare roman datoreaza in medie 1.627 euro. Aceasta crestere a datoriei vine se datoreaza cresterii semnificative a creditului bancar ipotecar (+14 la suta in luna septembrie 2018), laolalta cu majorare a imprumuturilor destinate consumului (+6 la suta in septembrie 2018). Indatorarea totala a populatiei raportata la produsul intern brut (PIB) s-a redus usor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

