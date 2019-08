Fiecare român a lucrat, anul trecut, 169 de zile doar pentru plata taxelor către stat Romanii au muncit anul trecut, in medie, 169 de zile calendaristice doar pentru stat. Cei mai relaxați din acest punct de vedere stau ciprioții, maltezii și irlandezii, aceștia avand și cele mai mici taxe și impozite din UE, care ”scapa” de plata taxelor datorate dupa circa 90 de zile calendaristice de munca, potrivit ediției pe acest an a studiului realizat de Institutul economic Molinari din Bruxelles, citata de Hotnews. Practic, fața de anul trecut Romania a stagnat in acest clasament, in vreme ce alte state au redus taxarea și astfel și numarul zilelor necesare unui salariat pentru a-și plati… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

