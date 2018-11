Fiecare cu regulamentul lui

Stiri pe aceeasi tema

- Meci la limita, miercuri seara, in Cupa Romaniei la volei feminin. Dinamo trece de UVT Agroland, greu, cu scorul final de 3-2 (25-23, 21-25, 25-22, 22-25, 15-11). Partida din sala Dinamo a fost foarte echilibrata, cu multe reveniri in primele patru seturi. Gazdele au caștigat primul…

- Partida dintre formațiile CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu și Universitatea Cluj s-a disputat în Sala Sporturilor din Târgu Jiu, iar echipa clujeana a câștigat meciul cu scorul de 46-30 (24-13), astfel calificându-se în optimile de finala ale Cupei României.…

- Etapa a 4-a a Diviziei Naționale de Seniori la rugby a programat, sambata dupa-amiaza, pe stadionul „Flacara”, meciul dintre CS Navodari și RC Grivița București. Gazdele antrenate de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase au facut un joc bun și au reușit a doua victorie din campionat, cu punct…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta disputa sambata, 29 septembrie, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor din Constanta, meciul retur din optimile de finala ale Cupei Romaniei, contra formatiei Universitatea Cluj.Va fi prima partida oficiala in fata propriilor suporteri a echipei de…

- Luceafarul Oradea primeste vizita singurei echipe neinvinse din Liga 1. Astra Giurgiu este pe locul 2, la un punct de FCSB, cu 17 puncte acumulate din 4 victorii si 5 remize. Cele doua echipe s-au mai duelat in 15 decembrie 2016, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, iar atunci „astralii”…

- Universitatea Cluj primește ACUM vizita Petrolului in derby-ul etapei a 8-a din liga secunda. Partida a inceput la ora 18:00 și e in direct la TV Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și liveSCORE pe GSP.ro. Daniel Ghița, luptatorul de K1, a dat lovitura de start. liveSCORE: U CLUJ - PETROLUL 1-0A marcat:…

- Miercuri, de la ora 17.30, la Cernavoda, echipa locala Axiopolis primeste vizita celor de la SSC Farul Constanta, intr-un duel programat in runda a lll-a a Cupei Romaniei la fotbal. Tot in aceasta faza a competitie, vor mai evolua si alte echipe de traditie, precum FC Rapid Bucuresti, Petrolul Ploiesti,…

- Echipa de fotbal de Liga a 3 a Axiopolis Cernavoda a debutat cu dreptul in editia 2018 2019 a Cupei Romaniei.Astazi, formatia pregatita de Ionel Melenco a intalnit in deplasare, in faza a doua a etapei nationale a intrecerii, echipa calaraseana Inainte Modelu aflata si ea in Liga a 3 a , de care a dispus…