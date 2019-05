Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Attila a vorbit, in cadrul interviului, despre faptul ca Manfred Weber nu se bucura de sustinerea totala a PPE, existand formatiuni din interiorul PPE care nu sprijina candidatura sa pentru presedintia Comisiei Europene. "In aceasta clipa, suntem membri PPE, PPE-ul il sustine pe Manfred…

- Cu ocazia Zilei Europei, 21 de șefi de stat din Uniunea Europeana au semnat Apelul Comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019, potrivit unui comunicat transmis de Administratia Prezidentiala. Va redam in continuare traducerea in limba romana ,,Apel comun pentru Europa inaintea alegerilor…

- Cu ocazia Zilei Europei, 21 de sefi de stat din Uniunea Europeana au semnat Apelul Comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019. Va redam in continuare textul: Europa este cea mai buna idee pe care am avut-o vreodata Integrarea europeana a contribuit la indeplinirea unei sperante de…

- Cu ocazia Zilei Europei, 21 de șefi de stat din Uniunea Europeana au semnat Apelul Comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019. LIBERTATEA va prezinta textul Apelului Comun pentru Europa: Apel comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019 "Europa este cea mai buna idee…

- Apel comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019 - Europa este cea mai buna idee pe care am avut-o vreodata Integrarea europeana a contribuit la indeplinirea unei speranțe de pace vechi de secole in Europa, dupa ce naționalismul feroce și alte ideologii extremiste au dus…

- Intr-un interviu dat unui ziar polonez,președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca susține sancțiunile Bruxelles-ului aplicate Poloniei și Ungariei ca raspuns la incalcarea statului de drept. Deși Juncker este recunoscut pentru modul jovial in care face politica și chiar l-a numit,…

- Romania trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora oficiala de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00. Astfel, duminica va fi cea mai scurta zi din acest an. In acest an, ora de vara se aplica din 30 martie pana in noaptea de 26 spre 27 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna.…

- UDMR isi alege un nou presedinte Instantaneu de la prezentarea manifestului electoral al UDMR Foto: http://www.rmdsz.ro/multimedia. La Cluj-Napoca a început vineri, 22 februarie, Congresul UDMR în cadrul caruia va fi ales un nou presedinte al formatiunii.…