Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a suferit in alegerile locale de duminica cea mai mare infrangere politica din ultimul deceniu, candidatul opozitiei, Gergely Karacsony, devenind primar al Budapestei prin infrangerea reprezentantului partidului de guvernamant Fidesz, primarul actual Istvan Tarlos, relateaza…

- Rezultatele alegerilor locale din Ungaria arata ca pentru prima data in zece ani partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a suferit o infrangere. In Budapesta, opoziția a reușit sa caștige primaria. Cu 81,6% din voturile numarate, Karacsony a obtinut 50,6%, comparativ cu 44,3% cat a intrunit…

- Primarul in exercitiu al capitalei ungare Budapesta Istvan Tarlos si a recunoscut infrangerea in alegerile municipale la Budapesta in fata candidatului opozitiei de stanga Gergely Karacsony, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. 39; 39;La nivel national, rezultatul este bun, dar la Budapesta trebuie…

- Primarul in exercitiu al capitalei ungare Budapesta Istvan Tarlos si-a recunoscut infrangerea in alegerile municipale la Budapesta in fata candidatului opozitiei de stanga Gergely Karacsony, relateaza Reuters. ''La nivel national, rezultatul este bun, dar la Budapesta trebuie sa ne gandim",…

- Sperantele opozitiei de stanga de a detrona formatiunea guvernamentala Fidesz de la conducerea primariei capitalei Budapesta au suferit o lovitura joi, dupa scurgerea in presa a unei convorbiri inregistrate in care candidatul opozitiei la acest post, Gergely Karacsony, discuta despre disputele care…

- Rusia Unita, partidul aflat la putere in Rusia, a pierdut aproximativ o treime din mandatele pe care le detinea in Parlamentul Moscovei, in alegerile municipale si regionale de duminica, potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti, relateaza Reuters.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, sambata seara, ca ”lucrurile nu merg in directia buna” in PSD si exista riscul sa fie pierdute toate alegerile care urmeaza, motiv pentru care a decis sa intre in cursa interna pentru desemnarea candidatului PSD pentru alegerile prezidentiale. Primarul general…