- Liderii PSD au votat, luni, pentru retragerea sprijinului politic al premierului. Ca raspuns, premierul Mihai Tudose a anunțat ca demisioneaza. Este al doilea premier demis de PSD într-un interval de sase luni.

- Drganea: Nu m-am gandit sa demisionez Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul. Liviu Dragnea: Nu cred ca presedintele este fericit, dar cred ca va respecta Constitutia…

- Mihai Tudose, impreuna cu ministrii sai, a depus juramantul in data de 29 iunie 2017. La acea vreme Tudose spunea "Am fost propus in aceasta functie de catre presedintele Liviu Dragnea, acceptat de presedintele Klaus Iohannis si nu vreau sa insel increderea acordata. Voi fi prezent in Parlament…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de Liviu Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a anuntat ca va demisiona. Astfel, Liviu Dragnea va tranti al doilea Guvern al PSD in decurs de numai un an. In joc intra acum presedintele Klaus Iohannis, care va desemna un nou premier,…

- „In fiecare zi ne ducem acasa, nu ? Eu am spus-o colegilor foarte clar, prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", a spus Mihai Tudose la intrarea in sediul PSD. Surse politice susțin ca premierul ar fi afirmat, in cadrul ședinței CExN care este in desfașurare la aceasta ora, ca daca…

- 30 de organizatii judetene ale PSD, dintre care mai mult de jumatate presedinti interimari, au semnat luni la pranz in biroul lui Liviu Dragnea o cerere pentru retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, potrivit unor surse din partid. Dragnea le-ar fi cerut imperativ celor 30 de presedinti…

- Inaintea sedintei care va transa razboiul iscat in cadrul PSD, Liviu Dragnea si Mihai Tudose primesc critici dure pentru intreg scandalul. Europarlamentarul Daniel Buda sustine ca liderul PSD arunca Romania intr-o noua criza politica si avertizeaza ca neintelegerile dintre social-democrati se vor…

- Criza din PSD capteaza din nou atentia intregii opinii publice. De deciziile de astazi depinde viitorul guvernarii social-democrate. Confruntarea dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose a ajuns la apogeu. Desi cele mai multe organizatii judetene si-au aratat sustinerea pentru Liviu Dragnea, mai…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Este razboi total! Social-democratii se reunesc luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat rezolvarea disputelor din partid, care au culminat cu ruptura dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne Carmen Dan, protejata lui Liviu Dragnea. Potrivit…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul. Liderii PSD se intalnesc luni pentru a decide, in Comitetul Executiv, asupra disputei dintre…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, militeaza pentru pace intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Edilul i-a criticat pe ambii lideri social-democrati si a preciat ca amandoi au gresit, asa ca impreuna trebuie sa gaseasca o solutie. "In familia politica…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite, pe Facebook, lui Liviu Dragnea si Mihai Tudose, referitor la lupta de putere din PSD, „sa indrepte lucrurile amandoi“, criticandu-l totodata pe Dragnea pentru lipsa consultarii pe care ar fi trebuit sa o aiba cand a decis nominalizarea premierilor Grindeanu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- Astfel, PSD si ALDE ar ajunge, din nou, la mana presedintelui Klaus Iohannis, care i-a avertizat sa nu comita aceleasi greseli, la investirea cabinetului Tudose. E temerea cea mai mare a social-democratilor si aliatilor lor, iar aceasta e confirmata de seful PNL, Ludovic Orban. Orban a afirmat ca singurul…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța marți Antena 3.Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului…

- Lupta pentru putere in PSD se adanceste. Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose nu au depasit tensiunile aparute in toamna la momentul indepartarii din Guvern a vicepremierului Sevil Shhaideh si a ministrului Rovana Plumb.

- Politicienii prefera sa sarbatoreasca noaptea dintre ani in tara, printre acestia numarandu-se presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, putini fiind cei care vor petrece Revelionul in strainatate.

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține ca la inceputul anului viitor am putea asista la tranșarea conflictului mocnit dintre Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose. „Primele semne ca se apropie marea infruntare Drangea – Tudose au aparut inca de saptamana trecuta. Atunci premierul Tudose submina autoritatea…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…

- Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit la emisiunea Talk News, moderata de Denise Rifai, despre cum vor fi influențați politicienii Romaniei in anul 2018 și daca vor fi schimbari majore pe scena politica.Astrologul a trecut in revista principalele influențe astrologice in 2018, pentru Liviu…

- Mihai Tudose mai face un pas catre protestatari si incurajeaza dialogul cu acestia. Premierul, pe fondul unei relatii deloc perfecte cu Liviu Dragnea,a acceptat sa dialogheze cu reprezentantii a 43 de organizatii civile ce protesteaza in centrul Bucurestiului. Intalnirea va avea locin aceasta seara…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Mihai Tudose, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cel al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au ajuns, sambata dimineata, la Palatul Regal din...

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicata omagierii Regelui Mihai s-a incheiat, luni, in acordurile imnului regal - "Poema Romana" de George Enescu. Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarant dupa intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea, ca relatia sa cu premierul Mihai Tudose a fost incordata, dar ca acum este calma. Edilul admite ca a vorbit in particular cu acesta din urma tot ceea ce aveau sa-si reproseze. Și premierul a admis ca a rezolvate…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut, miercuri, alaturi de primarii de sector, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Palatul Victoria, urmata de o alta intalnire, la Parlament, cu președintele PSD, Liviu Dragnea. “De astazi, relația mea cu premierul Mihai Tudose este una calma”,…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Stelian Tanase a comentat pe blog-ul sau scandalul care a avut loc intre Gabriela Firea și Mihai Tudose pe 30 noiembrie. Analistul politic crede ca primarul Capitalei ar putea profita de tensiunile din PSD pentru a-i lua locul lui Liviu Dragnea in fruntea PSD. "Firea are și ea propriile ei ambiții,…

- Daca romanii au sarbatorit pe 1 Decembrie 99 de ani de la Marea Unire, PSD a marcat prima zi a dezbinarii asumate dintre presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In timp ce liderul partidului n-a fost prezent nici la parada oficiala, nici in multime, premierul s-a intretinut amical…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a susținut, joi, ca pentru a participa la Alba Iulia, „locul de unde a pornit Romania”, de Ziua Naționala nu e nevoie de invitații scrise, edilul reproșand guvernanților ca nu au fost de acord cu organizarea unei parade militare de 1 Decembrie in Orașul…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si în Piata Victoriei din Bucuresti, precum si în Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf,…

- Proteste anuntate de Ziua Nationala Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca are o relatie "institutional corecta" cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat la Antena 3 care mai este relatia sa cu seful statului, premierul a raspuns: "Institutional corecta".Totodata, chestionat care este relatia sa cu presedintele…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Conform cifrelor prezentate in emisiunea Anei-Maria Roman, la "Esențial", Mihai Tudose este cotat cu 18%, Liviu Dragnea cu 15%, Klaus Iohannis cu 39,7% și Calin Popescu Tariceanu cu 23%. [citeste si]

- Se naște greu, foarte greu, revoluția fiscala mult visata de președintele PSD, Liviu Dragnea. Și asta in condițiile in care avem de-a face cu un guvern PSD, un premier PSD, miniștri PSD. Care sa fie resorturile pentru care, cel puțin pentru noi, cei care ii urmarim cu atata atenție la tv, Liviu Dragnea…

- "E foarte buna", a spus Mihai Tudose, la Palatul Parlamentului, intrebat de jurnalisti despre relatia sa cu Liviu Dragnea, scrie Agerpres. Tudose a reiterat faptul ca modificarile Codului Fiscal vor fi pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de miercuri. "Maine este pe ordinea de zi.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca premierul Mihai Tudose s-a opus, la intalnirea de luni, adoptarii masurilor fiscale anuntate, el infirmand acest lucru. Dragnea a refuzat sa raspunda la alte intrebari.

- Sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal si prevederile controversate. In acelasi timp, Calin Popescu Tariceanu este la Parlament si transmite mesaje de…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- ”O parte dintre sindicate a fost foarte vehementa impotriva acestor masuri, ajungand, cu o logica stramba, plecand de la o premisa gresita, pana la faptul ca inchidem tara si n-o sa mai munceasca nici albinele. Ma iertati, dar nu mai suportam lipsa de argumentatie. Ei emit axiome. Noi le spunem cifrele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost așteptați de protestatari la Sibiu, miercuri, chiar în fața filialei PSD. Câteva zeci de persoane i-au așteptat pe cei doi lideri social-democrați și au scandat ”Hoții!” și ”Sa va fie rușine!”.…

- Fostul premier, Victor Ponta, lanseaza un nou atac extrem de dur la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Ponta critica in termeni extrem de duri guvernul lui Mihai Tudose, dar il crede principal vinovat tocmai pe Dragnea.Citește și: Eroare uriașa a PSD! Decizia care le poate puna capac "Anul…

- Jurnaliștii de la Antena 3 prezinta un scenariu care ar putea incendia scena politica. Potrivit acestor informații, in urmatorul Comitet Executiv al PSD se va duce o batalie intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, in care liderul PSD va incerca debarcarea premierului. Citește și: Klaus Iohannis…

- Și TeFeList sa fii (adica un tip ale carui ginduri sint pregatite de alții in bucatarii secrete, de unde ii sint livrate, ca sa le zbiere la mitinguri sau pe Facebook) și tot ți-ai da seama ca Mihai Tudose nu e premierul PSD, cum ii place sa se alinte, ci premierul lui Klaus Iohannis.