- Accident pe Calea Torontalului din Timisoara. Un motocilcist care circula regulamentar a fost lovit de o soferita, fiind aruncat cativa metri pe carosabil. Din primele informatii, o femeie in varsta de 45 de ani circula dinspre bulevardul Cetatii, iar la intersectia cu strada Torontalului a virat stanga…

- O noua luna, o noua intalnire a Clubului de carte inEdu. Profesori, parinți și studenți sunt așteptați in aceasta seara sa dezbata cartea lunii – Drama copilului dotat, de Alice Miller. Intalnirea pasionaților de lectura din clubul care promoveaza lectura de specialitate in domeniul educațional și care…

- Polițiștii locali din Timișoara invața de la un expert israelian tehnici de intervenție și autoaparare. Oamenii legii participa la un curs de „Tehnici de intervenție și autoaparare polițieneasca”, susținut de reputatul instructor specializat in regulile și principiile din Krav Maga, cpt. Hazan Koby,…

- Colterm anunta ca marti, 13 august, va fi intrerupta furnizarea apei calde pe mai multe strazi din Timisoara. Acest lucru se intampla in vederea remedierii unei defecțiuni tehnice la rețeaua primara. The post Marti se intrerupe furnizarea apei calde pe 16 strazi din Timisoara appeared first on deBanat.ro…

- Uneori societatea noastra are parca nevoie de o tragedie precum cea de la Caracal care sa produca, dincolo de o imensa emotie, nevoia de-a se uita in oglinda. Prilej pentru a vedea din nou mult putregai si o imensa cangrena. Precum unele din cele cinci atitudini ale omului in fata unei boli incurabile,…

- Intamplare de rasu’-plansu’ in Parcul Central din Timișoara, duminica, in prima parte a zilei. Un barbat care vandaliza tot ce prindea in cale a fost oprit de polițiștii locali, care l-au imobilizat, oprindu-l din acțiunile sale agresive. Pana atunci, insa, barbatul in varsta de 30 de ani din comuna…

- Ziua Judetului Timis a fost sarbatorita, duminica, la Palatul Administrativ, Consiliul Judetean organizand o sedinta festiva. La eveniment al luat parte oaspeti romani si straini, oficiali ai administratiei si ai corpului diplomatic acreditat la Timisoara, angajati ai institutiei. The post Sedinta festiva…

- ”Sanii sunt simboluri ale frumuseții și fertilitații feminine. In același timp pot fi ținta unei afecțiuni grave, dar vindecabile, daca este depistata din timp, CANCERUL MAMAR. Incidența cancerului mamar a crescut in ultimul timp, ocupand primul loc in incidența canceuluir la femei”, spune Dr. Daniela…