Fibrilatia atriala, cea mai frecventa aritmie. Cum recunosti simptomele Fibrilatia atriala este o tulburare a ritmului cardiac (aritmie), care se manifesta prin batai neregulate, haotice ale inimii. Aceasta este o afectiune des intalnita si este asociata cu un risc ridicat de accident vascular cerebral, insuficienta cardiaca, cu scaderea calitatii vietii si cu cresterea mortalitatii.



Fibrilatia atriala poate fi de mai multe tipuri: fibrilatie atriala paroxistica, persistenta sau permanenta.



Fibrilatia atriala paroxistica este caracterizata de episoade care dureaza 24-48 de ore. Cea persistenta se extinde pe o perioada mai mare de 7 zile si necesita… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

