Fiat Chrysler vrea o alianta cu Renault pentru a forma cel mai mare grup auto din lume

- Presa japoneza a relatat recent ca Nissan a refuzat propunerea Renault de creare a unei companii in care sa dețina aceeași putere de decizie, dar francezii au menținut presiunile in speranța unei schimbari a situației. Renault a incercat sa determine schimbarea conducerii de la Nissan, insa producatorul…

- Presa japoneza a relatat la sfarșitul lunii aprilie ca Renault a propus partenerilor de Alianța de la Nissan crearea unei companii in care cei doi constructori sa aiba aceeași putere de decizie. Noua companie ar fi urmat sa aiba sediul intr-o țara care nu are legaturi directe cu Franța și Japonia, cum…

- Noul sef al Daimler, Ola Kaellenius, a anuntat ca proiectele comune cu Renault si Nissan nu vor fi prelungite, lasand sa se destrame alianta dintre cei trei producatori auto, a anuntat joi revista germana Manager Magazin, transmite Reuters.Parteneriatul dintre Daimler, Renault si Nissan a…

- Dupa ce fuziunea dintre Renault, Nissan și Mitsubishi a fost creditata cu "șanse zero" de catre Carlos Ghosn (fostul șef al alianței), noua conducere a constructorului francez este hotarata sa reia discuțiile in acea direcție. Surse din cadrul companiei, citate de Financial Times, susțin ca Renault…

- Conform datelor centralizate, din totalul inregistrat in perioada ianuarie - februarie a acestui an, 551 de unitati au fost autoturisme hibrid (+139,6% fata de primele doua luni din anul precedent), 73 au fost full electrice (+2,8%), si 25 din categoria plug-in (-71,6%). De asemenea, in perioada…

- Renault, Nissan si Mitsubishi au informat marti ca infiinteaza un nou organism care va gestiona alianta celor trei producatori auto si va fi condus de presedintele Renault, Jean-Dominique Senard, transmit DPA, Reuters si Kyodo.

- Dupa debarcarea lui Carlo Ghosn, alianța dintre Renault, Nissan și Mitsubishi va fi condusa de patru oameni. Alaturi de Jean-Dominique Senard, alianța va fi condusa și de directorii generali ai Renault (Thierry Bollore), Nissan (Hiroto Saikawa) si Mitsubishi (Osamu Masuko).

- Carlos Ghosn, acuzat de incalcare a legislatiei financiare si abuz de incredere, a fost eliberat, miercuri, din inchisoare, dupa ce fostul presedinte al Nissan a depus cautiunea in valoare de un miliard de yeni (noua milioane de dolari), transmite Kyodo. În 19 noiembrie, Carlos Ghosn, în…