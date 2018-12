Fiat-Chrysler va concedia “temporar” peste 3. ...

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Fiat-Chrysler (FCA) a anunțat ieri in Italia, cu prilejul unei intalniri la nivel inalt intre directorii companiei și liderii sindicatelor fabricilor italiene, planurile de investiții pentru urmatorii 3 ani. Iar planurile includ o serie de modele foarte interesante care confirma faptul ca marcile-reper…

- Fiat Chrysler Automobiles va cheltui 5 miliarde de euro, pana in 2022, in fabricile de automobile din Italia, pentru trecerea producției spre SUV-uri și mașini electrice, au spus surse familiarizate cu planurile, citate de Bloomberg, scrie Mediafax.Banii vor finanța planul Fiat de a construi…

- Dupa ce un acționar Fiat-Chrysler a propus ca marca Fiat sa fuzioneze cu Grupul PSA Peugeot-Citroen, iar Alfa Romeo și Maserati sa fie desprinse de grup, au aparut noi informații, de aceasta data pe surse, cu privire la o strategie a grupului FCA pentru Europa. Surse din cadrul FCA, citate de publicația…

- Printre cele mai poluate orașe europene se numara București, capitala Romaniei, Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovina; Cracovia (Polonia), Plovdiv (Bulgaria), Tirana (Albania), Torino (Italia), precum și orașul Kiev, capitala Ucrainei.

- Financial Times: Ipoteza șocanta: Referendumul privind Brexit, finanțat cu bani rusești ● Franța și Italia se bat pe bancherii londonezi ● The New York Times: Discursul urii prin prisma neurostiintelor ● Naftemporiki: Un eventual Brexit fara acord ar afecta cel mai mult Europa de Sud-Est ● La Stampa:…

- O contestare prea abrupta a regulilor europene nu ofera o solutie favorabila unui stat a carui datorie nu este in propria moneda, pentru ca atunci autoritatile europene se afla in pozitia de a-l face sa capituleze, lasand bancile si guvernul acestuia la cheremul razbunarii pietelor. Unele guverne…

- FIAT a prezentat crossoverul actualizat 500X, un model care se vinde oficial si in Republica Moldova, dar si in Europa anual in aproximativ 100.000 de exemplare. Un eveniment special a fost organizat cu aceasta ocazie la Muzeul National de Cinema din Torino, Italia, asta pentru ca marca a decis sa nu…