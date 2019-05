Fiat Chrysler negociază o alianţă cu Renault "Este prea devreme sa spunem daca negocierile vor avea ca rezultat o uniune oficiala, dar ele se concentreaza pe cooperarea dintre cei doi producatori auto", explica sursele.



Conform Financial Times, Fiat Chrysler este in negocieri avansate pentru a accelera o alianta extinsa cu Renault, cele doua companii incercand sa-si uneasca fortele pentru a face fata schimbarilor structurale cu care se confrunta industria auto pe plan global.



Un potential acord ar determina Fiat Chrysler sa se alature in viitor aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, sustine FT.



Reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

