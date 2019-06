Noaptea de miercuri spre joi a fost una intensa in cadrul negocierilor derulate intre Grupul Renault și Alianța Fiat-Chrysler (FCA) pe tema unei fuziuni care ar fi dat naștere celui de-al treilea mare constructor auto al lumii. Discuțiile au avut in centrul atenției statul francez, cel mai puternic acționar al Grupului Renault cu 15% dintre acțiuni. Autoritațile franceze au avut patru cerințe in cazul unei fuziuni: sa iși pastreze aceeași...