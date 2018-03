Stiri pe aceeasi tema

- GRESEALA… O greseala (cu intentie, oare?) facuta de cei de la APIA central, prin care s-au calculat eronat subventiile datorate crescatorilor de animale, a creat o adevarata bulibaseala in randul proprietarilor de animale din judetul Vaslui. APIA Bucuresti a calculat gresit cuantumul unor subventii…

- O fetita de trei ani din Botosani s-a stins zilele trecute la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi, la doua zile dupa deces fiind confirmat ca a fost vorba despre gripa, fara ca aceasta sa aiba alte afectiuni care sa ii fi pus viata in pericol.

- Initial, fetita a fost adusa pe data de 27 februarie in stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor prin transfer de la Botosani dupa ce a intrat in stop cardio-respirator chiar in fata cabinetului medicului de familie. Fetita a fost dusa de parinti la medic din cauza unei raceli severe cu care…

- O simpla cearta intre frați s-a transformat intr-o adevarata tragedie, intrucat o fetița de 13 ani a fost impușcata mortal de fratele ei, de 9. Totul s-a petrecut din cauza unui joc video.

- Medicii legisti din Timisoara au finalizat autopsia fetitei de patru ani care a fost ucisa de mama ei si au stabilit ca micuta a decedat inecata. De asemenea, medicii legisti spun ca fetita avea taieturi la maini, insa acestea erau superficiale, doar la nivelul pielii, neajungand la ligamente si la…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare. Aceasta i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini, transmite News.ro . Odata ajunsi la adresa, o casa din cartierul Ronat, un cartier marginas al Timisoarei,…

- Jamie Carragher (40 de ani) n-a trecut peste infrangerea fostei echipe, Liverpool, in derby-ul cu Manchester United, scor 1-2. Fostul fundaș al lui Liverpool a fost tachinat in trafic de un fal al lui United: "Hei, Jamie, 2-1!". Carragher nu s-a putut abține și a scuipat in mașina in care se afla…

- Moartea unui barbat din Anglia a șocat oamenii legii. Acesta a fost gasit fara suflare, legat de o banca, cu organele genitale bagate intr-o conserva de pește. Mai mult, polițiștii susțin ca acesta a fost ars cu țigara și batjocorit de mai mulți indivizi.

- Barmana ucisa la Casablanca avea 43 de ani. Nicoleta D. are o fata pe care o creștea singura, dupa ce soțul ei a decedat. O femeie in varsta de 43 de ani, barmana la Casablanca, a fost ucisa cu sange rece in noaptea de duminica, 4 spre azi, 5 martie, chiar in incinta localului in […]

- Mamicile Mai Tari ca Google (MMTCG) vor juca un meci de handbal care se va disputa la Timișoara. Nu orice meci, ci unul caritabil, pentru Mariuca, o fetița bolnava de leucemie, care are nevoie de un transplant medular ce se va realiza peste hotare.

- Mai mulți pacienți din Ramnicu Valcea, cu plangeri de malpraxis in ancheta, au hotarat sa vorbeasca deschis despre felul cum au fost tratați de medici pentru a aduce o schimbare. Chiar daca pentru parinții și copii lor nu mai pot face nimic, spera sa previna alte cazuri. O sala aproape goala și o masa…

- Moartea Anastasiei Cecati ii afecteaza foarte tare starea de sanatate a fiicei sale, care, potrivit informatiilor oferite de autoritati, se pare ca micuta a suferit un soc, intrucat alimentatia de la mama i-a fost intrerupta brusc. „Exista un soc desigur, micuta are nevoie de mama, de caldura materna…

- Toata lumea s-a intrebat cum arata Anastasia Cecati pe perioada sarcinii.Tanara de 31 de ani ucisa de sot duminica a publicat o singura poza cu ea, in care se vede ca ascunde burta de gravida.

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Mama Anstasiei Cecati, actrița din Republica Moldova ucisa de propriul soț, care apoi și-a luat viața, incearca sa obțina tutela fetiței de numai 3 saptamani pe care cei doi o aveau impreuna, scrie publika.md.

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela, scrie publika.md. In prezent fetița de doar trei saptamani a Anastasiei Cecati este internata la Spitalul…

- O crima oribila, urmata de o sinucidere a avut loc la Chisinau. Actrita Anastasia Cecati, de 31 de ani, care devenise mama in urma cu trei saptamani, a fost ucisa de sotul ei. Barbatul s-a aruncat, apoi, de la etaj.

- Informatii de ultima ora despre crima care a cutremurat showbiz-ul! Un cunoscut manechin a fost ucis de sotul ei. Diva, cunoscuta si pentru serialele in care a jucat, devenise mama in urma cu doar trei saptamani. Anastasia Cecati era una din cele mai frumoase actrite din noul val, tanara mama, iar duminica…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Fetita a murit dupa aproape doua luni de la evaluarea facuta de pediatrii timisoreni in vederea unui transplant de celule stem. Medicii au confirmat atunci observatiile doctorilor ieseni potrivit carora starea minorei era critica.

- Condamnare dura pentru un barbat din judetul Iasi care, se pare, nu a suportat reprosurile nevestei cu privire la consumului sau de alcool. Tinel Constantin Bivolariu a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru omor, insa nu este multumit de pedeapsa primita, asa ca a formulat apel, procesul reluandu-se…

- Ion Jianu, un barbat din Motru, a fost condamnat la inchisoare de Ziua Indragostiților. Acuzat de omor, individul, in varsta de 53 de ani, și-a ucis iubita in chinuri groaznice și a taiat femeii o ureche pe care a aruncat-o la wc. Magistrații Tribunalul Gorj l-au condamnat, miercuri, pe Ion Jianu la…

- Liviu Varciu s-a schimbat total dupa ce a devenit tata pentru a doua oara. Acesta recunoaște ca ii place sa stea mai mult timp acasa și a renunțat la viața de noapte.Iubita lui Liviu Varciu a nascut anul trecut, pe 26 septembrie, o fetița perfect sanatoasa. Artistul traiește cea mai frumoasa perioada…

- Ziba Khan din Anglia a fost pur si simplu oripilata in momentul in care a aflat ca fetitei ei, de numai patru ani, i s-a dat voie la scoala sa se joace cu o papusa care avea un penis. Dupa ce institutia de invatamant a refuzat sa nu mai ofere papusa celor mici, Ziba si-a retras copilul de la Forest…

- Adina Ion, o fetița de 13 ani din comuna Sageata, județul Buzau, iși vinde desenele ca sa poata strange bani ca ea și frațiorii ei sa aiba ce manca. Mama copiilor a ramas fara serviciu și muncește prin sat cu ziua. Tatal copiilor a plecat de doi ani in Anglia, dar nu le trimite nimic odraselor sale.…

- Tanara ucisa intr-un coafor din orasul Titu de fostul iubit militar a fost inmormantata. Alexandra Marin si-a pierdut viata intr-un mod tragic, fiind injunghiata cu un cutit de fostulA sau iubit. Avea 25 de ani si era mama a doi copii cu varste fragede.

- Caz halucinant in Anglia! O tanara in varsta de 17 ani s-a spanzurat dupa ce i-a spus din greseala iubitului ca il insala. Tanara i-a trimis un mesaj in care i-a dezvaluit ca s-a culcat cu un alt barbat.

- "As vrea sa vorbesc tuturor despre implicare, a scris medicul.O lectie din si despre care, am invatat multe. De la oamenii din jur, de la unii dintre colegi... Acum 6 luni am primit intr-o zi de vineri cazul unui tanar de 33 ani, care in ultimii ani a muncit in Anglia si care, intors…

- Modelul Harry Uzoka a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Avea 25 de ani și era cunoscut in toata lumea. Moartea sa subita a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume.…

- Un tanar de 23 de ani care a provocat un accident mortal la Aiud in urma caruia o femeie și-a pierdut viața iar nepoata sa a fost ranita grav, a fost trimis in judecata. Tanarul, din Ciumbrud, este acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului…

- O romanca in varsta de 35 de ani a fost ucisa in Italia, pe trecerea de pietoni. Femeia avea doi copii si a plecat in Italia pentru a castiga bani sa le ofere copiilor ei un viitor mai bun. Aceasta era originara din judetul Iasi si era mama unei fetite de 7 ani si a unui un baietel de 11 ani pe care,…

- Drasius Kedys, proprietarul unui mic magazin de blanuri, a decis sa-și faca singur dreptate și sa razbune actele de pedofilie comise asupra fiicei sale, Deimantela, de numai patru ani, de catre un grup de oameni importanți din sistemul corupt lituanian. Satul sa transmita, in van, semnale catre poliție…

- Mesajul tatalui Alinei Ciucu, tanara ucisa la metrou. Alexandru Popescu, tatal adoptiv al Alinei Ciucu a vorbit despre moartea fulgeratoare a fiicei sale, la aproape o luna de la cumplita crima de la metrou. Barbatul a declarat ca ține legatura și acum cu fostul iubit al Alinei și ca ii este dor de…

- Un vasluian si-a ucis fosta iubita in Marea Britanie, dupa ce ar fi prins-o cu patronul unui magazin. Cei doi au avut o relatie de dragoste, care s-a incheiat in urma cu ceva timp. Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie.…

- Un barbat in varsta de 39 de ani si-a batut cu coada toporului cu care taia lemne, fetita de 7 ani. Cazul socant s-a petrecut la Ivesti chiar de Revelion. Nu se stie ce a starnit furia omului. Fetita locuia doar cu tatal si bunica dupa ce mama plecase in Anglia cu fii mai mari, de 17 si 19 ani. Acasa…

- O fetita de aproape doi anișori a fost ucisa in noaptea de Anul Nou de unchiul ei. Barbatul a lovit-o cu salbaticie si tatal micutei povesteste clipele de groaza traite in momentul in care a descoperit crima. Criminalul i-a sucit gatul copilei, pana cand micuța a ramas fara suflare.

- O fetița de șase ani din Navodari a murit, duminica seara, dupa ce o mașina a dat peste ea, in timp ce mergea cu colindul.Fetița ieșise dintr-o scara de bloc și se afla pe strada, cand o mașina a lovit-o, scrie antena3.ro.

- Iuliana Tudos a fost ucisa in Anglia, de sarbatori. Tanara de 22 de ani a fost gasita moarta intr-un parc din Londra, unde a fost injunghiata. Polițiștii suspecteaza ca Iuliana, care lucra ca barmanița, ar fi fost omorata de Craciun.

- Era frumoasa, invata foarte bine, avea o voce superba si-i placea sa danseze. Numai ca dintr-o data, acum opt ani, Bogi, fetița-ingeras din Tirgu Mureș a inceput sa se simta rau. Parinții povesteasc ca fiica incepuse sa se comporte ciudat. Se lovea cu palmele in cap si scotea sunete ciudate. Au chemat…