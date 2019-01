Stiri pe aceeasi tema

- Primul copil nascut in Italia in 2019 este fetița unei familii de romani. Parinții au numit-o Aurora. Fetița s-a nascut la ora 02:19 pe 1 ianuarie, la Torino, și este primul copil al parinților in varsta de 32 de ani și, respectiv, 29 de ani, potrivit presei italiene, citata de Hotnews . La nastere,…

- Andra a fost surprinsa sa afle ce iși dorește fiul ei de la Moș Craciun. Artista a povestit amuzata ce i-a spus David inainte de Craciun dar și ce ii place ce mai mult acestuia sa faca, pentru a deveni un personaj popular in mediul virtual. „David a inceput sa scrie lista. Nu are ‘pretenții’ mari, vrea…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 4,3%, pe serie bruta, a economiei romanesti in al treilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Astfel, in al treilea trimestru…

- Șapte milioane de romani se afla in risc de saracie. Cifra alarmanta vine de la Institutul Național de Statistica. Anul trecut, o treime din populatie locuia in conditii grele, in case cu pereti mancati de igrasie si cu toalete in...

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in octombrie la 4,3%, de la 5,03% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,27% fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National…

- Cu siguranța, toți ne amintim de trupa „Sweet Kiss” care facea furori la inceputul anilor 2000 cu melodii ca “Alin, Alin” sau “Floare alba, floare neagra”. Ei bine, Irina Pavlenco, una dintre cele doua soliste ale formației, avea pe vremea aceea doar 20 de ani și, cu toate ca era pe culmile succesului,…

- Casa care a ars din temelii se afla in satul Tariceni, informeaza Romania TV. Cei șapte copii ai familiei ramase sub cerul liber au fost luați in grija de vecini. "Am ramas fara nimic. Eram in curte cand a luat foc. Eram cu copiii. Bianca, Andreea, Tanțica, Denisa, Andrei. Giulia...Nicu era…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, dar declinul a incetinit in august, cand s-au pierdut 1.430 locuitori, fata de 3.069 in aceeasi luna a anului trecut, din cauza cresterii natalitatii, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).