Stiri pe aceeasi tema

- "Nu ma mira. Inca de cand am auzit ca venea des in Romania si avea si apartamente inchiriate, m-am gandit la asta, dar nu am vrut sa accept. Mai ales ca el era cunoscut ca pedofil in Olanda, iar legislatia e permisiva acolo, de noua luni daca nu ma insel, fata de sapte ani cum e la noi", a spus Bogdan…

- Asemanare tulburatoare intre Adriana Mihaela Fieraru, fetița de 11 ani din Gura Șuții care a fost rapita la un pas de casa, apoi ucisa, și fiica olandezului suspectat de oribila crima. Barbatul se lauda peste tot pe internet cu micuța lui, pe care o alinta „prințesa mea” pe platformele de socializare.

- Imaginea a fost prezentata de jurnalista Berta Popescu in emisiunea "Sinteza Zilei" de la Antena 3 și a fost surprinsa cu puțin timp dupa ce olandezul inapoiase mașina inchiriata. Din informațiile Adinei Anghelescu, acesta ar fi fost primul care s-a urcat in avion. Iata fotografia…

- Lucian Mandruța a lansat o ipoteza șocanta in cazul Mihaelei Adriana Fieraru, fetița din localitatea Gura Șuții care a fost gasita moarta pe un camp. Jurnalistul susține ca trupul copilei a fost infașurat intr-o folie din plastic, iar, cel mai probabil, anchetatorii au trecut pe langa el deoarece l-au…

- O noua disparitie urmata de crima a socat din nou Romania in acesta seara. La circa doua luni de la tragedia de la Caracal, o fetita de 11 ani din comuna damboviteana Gura Sutii a disparut vineri,20 septembrie 2019 si a fost cautata mai bine de 48 de ore pentru a fi gasita in cele […]

- Au aparut primele imagini cu Adriana, copila de 11 ani rapita la Gura Șuții, apoi ucisa. Camerele de supraveghere din centrul comunei au filmat momentul cand o mașina, condusa de principalul suspect, un olandez, trece prin raza camerelor. In dreapta lui, se poate observa o a doua persoana, despre care…

- O noua disparitie urmata de crima a socat din nou Romania in acesta seara. La circa doua luni de la tragedia de la Caracal, o fetita de 11 ani din comuna damboviteana Gura Sutii a disparut vineri,20 septembrie 2019 si a fost cautata mai bine de 48 de ore pentru a fi gasita in cele […]

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa, de la scoala. Rudele se gandesc la ce este mai rau, mai ales in contextul celor intamplate in Caracal. Persoanele care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea ei sunt rugate sa anunte…