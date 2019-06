Stiri pe aceeasi tema

- La ora 17.00, in judetul Timis, la Referendum au votat 32,40% dintre alegatori. In timp ce la alegerile europarlamentare au votat 36,28 la suta din total. Am facut un tur prin comunele din jurul Timisoarei pentru a vedea cum se voteaza.

- Era în vacanța, așa ca s-a gândit sa faca o plimbare pâna la plaja. Când a început sa se joace în nisip, a gasit ceva teribil! În secunda urmatoare, a țipat cât au

- O fetița de 3 ani a murit la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” Iași, unde fusese internata cu sindrom hemolitic uremic, cauzat de bacteria E. Coli. O ancheta a DSP Iași este in desfașurare, potrivit Mediafax.Directorul DSP Iași, Liviu Stafie, a declarat, sambata, corespondentului…

- O copila de doar doi ani a ajuns in stare grava la spital in seara de luni, 29 aprilie, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuit din Balti. Fetita ar fi fost lasata fara supraveghere de catre mama sa.

- ​Purtam o discuție, recent, cu specialiști în finanțe despre economisire și investiții. Așa am auzit, de la unul dintre aceștia, cum și-a educat fetița, care învața într-una dintre școlile din București. Povestea este reala. Acum este în clasele primare și la școala vin tot felul…

- Politistii ieseni au descoperit cine este persoana care a talharit ieri o fetita furandu-i telefonul mobil. Este vorba despre Laurentiu Tarcan Laurentiu. El a locuit mai mult timp in Galata, dar dupa ce a pierdut casa din municipiu s-a mutat la Perieni, Probota. De putin timp fusese eliberat conditionat…

- NEATENTIE… Caz socant la Barlad. O minora de 12 ani, care s-a angajat in traversarea strazii Republicii, zona Gradina, a fost accidentata grav de o masina condusa de un sofer de 82 de ani. La varsta sa, soferul s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Fetita de 12 ani a traversat…