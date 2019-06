Stiri pe aceeasi tema

- Echipe de polițiști și de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți au descins, vineri dimineața, in casa unei familii din Baia de Arama pentru a lua și da spre adopție o fetița de doar opt ani.

- Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova este acuzat ca a bruscat si a tarat pe jos o fetita de 8 ani. Copila s-a aflat in plasament la familia Saramat, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dar a fost data spre adoptie de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si…

- Un caz cu adevarat halucinant a avut loc la Baia de Arama, in județul Mehedinți. Procurorii, insoțiți de 3 mașini pline cu polițiști și mascați au mers sa ridice o fetița de doar 8 ani.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in…

- Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei percheziții la locuința asistentului maternal care s-a opus ca fetița sa mearga la cei doi soți care au infiat-o. „Este vorba despre o fetița de opt ani, care a fost predata parinților adoptivi,…

- Un caz incredibil s-a petrecut la Baia de Arama, in județul Gorj. O fetița de doar 8 ani a fost ridicata de Poliție, ca urmare a unei decizii a Curții de Apel Craiova.Citește și: Lista neagra din Guvern: Dancila negociaza o remaniere-fulger / SURSE Fetița era data in plasament la o…

- Barbatul de 30 de ani, din Targu-Carbunești, cercetat pentru savarsirea infractiunii de proxenetism, fapta care ar fi fost comisa in strainatate, va fi prezentat, vineri, in fața judecatorilor de la Curtea de Apel Craiova, care vor stabili daca suspectul va fi predat catre autoritațile judiciare…

- Peste 300 de persoane au protestat, duminica, la Baia de Arama, empatizand cu familia Șaramat, care a ramas fara una din fetițele pe care le-a luat din orfelinat și le-a crescut, iar acum, autoritațile au dat-o spre adopție unui cuplu din America. Daca, inițial, Tribunalul Mehedinți a…

- In seara zilei de 6 iunie 2019, in jurul orei 23.40, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit in localitatea Totoi, comuna Santimbru, unde o femeie a semnalat ca o persoana s-a manifestat violent. In urma cercetarilor efectuate de polițiști a rezultat…