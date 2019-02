Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe a postat pe contul de socializare o imagine in care apare alaturi de fetița ei. Fotografia a cucerit inimile tuturor, iar internauții au fost cuceriți de frumusețea micuței Amelie Nicole. In imagine, Elena Gheorghe iși strange la piept fetița cu toata dragostea, iar fericirea i se citește…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca avantul ca Pro Romania și alianța USR-PLUS sunt partide ale serviciilor secrete. El considera ca valul de plecari din PSD spre Pro Romania a insemnat un exod al ”acoperiților” și susține ca daca nu mai sunt astfel de agenți ai serviciilor secrete in PSD,…

- Romania sustine cu fermitate consolidarea Aliantei Nord-Atlantice, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. "Am reconfirmat, in dialogul cu secretarul general (n.r. - Jens Stoltenberg), angajamentul nostru clar de a ramane un aliat…

- Fiica Mirelei Vaida este deja pasionata de moda. Micuța face ravagii in garderoba celebrei sale mame. Mirela Vaida are o fetița in varsta de patru ani, Carla. Aceasta este pasionata de moda și deja face ravagii in garderoba mamei sale. Carla este din ce in ce mai atrasa de hainele, pantofi și accesoriile…

- In urma cu doua luni, Feli a primit cel mai frumos dar de la Dumnezeu! Artista a devenit mamica! Ii sta extrem de bine in rolul de mama, iar astazi, Feli Donose a facut o confesiune emotionanta despre cum isi linisteste micuta.

- Nicoleta Cirjan, femeia care susține ca are un copil cu fostul Principe Nicolae, este o mama fericita și implinita alaturi de micuța ei. Nicoleta Cirjan iși crește copilul cum știe ea mai bine și vrea sa-i ofere o educație aleasa.

- Andreea Ibacka a postat o fotografie emoționanta cu fetița ei. Pentru ca a ales sa nu ii arate inca chipul, vedeta a publicat o imagine in care bebelușa o ține de un deget, alaturi de care a scris un mesaj, facand referire la faptul ca micuța nu avea unghiile taiate. „Manichiura va urma”, a scris Andreea…

- Un roman si-a ucis nepoata de 3 ani in Statele Unite, in timp ce tatal micutei era in camera alaturata. Camera in care a avut loc crima era supravegheata audio si tatal copilei, un sucevean emigrant peste Ocean, a auzit strigatele agonizante ale fiicei sale. Emanuel Flutur, un roman in varsta de 33…