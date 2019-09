"Din punctul meu de vedere, probabil, este un pedofil, iar reacțiile in momentul in care sunt incolțiți sau simt ca se apropie o sentința, sunt capabili de orice, pentru ca sunt vulnerabili. Fața de un criminal in serie, un pedofil este vulnerabil. Are aceste tulburari emoționale in plus. Sa nu uitam ca noi ii invitam pe acești bolnavi sa-și pune in aplicare planurile diabolice, pentru ca noi avem aceasta lipsa de cooperare, de competența și mai mult decat atat, lipsa de spirit civic, pentru ca, sa fim serioși, copilul ala era intr-un sat, ziua. Nu era singur, nu era izolat, cineva trebuia…