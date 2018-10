Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va trebui sa elibereze camerele private pe care le ocupa in Palatul Buckingham, in 2025, ca parte din programul de modernizare a cladirii desfasurat o data la zece ani pentru a preveni dezastre precum incendiile sau inundatiile, a anuntat vineri un oficial al…

- Un barbat inarmat cu un pistol cu electrosocuri a fost arestat duminica la intrarea rezervata vizitatorilor in Palatul Buckingham din Londra, resedinta reginei Elisabeta a II-a, a declarat politia britanica, respingand o pista terorista, relateaza AFP si Reuters preluate de Agerpres. Barbatul,…

- Nu a mai ramas mult pana se va casatori, insa Printesa Eugenie pare ca este mai mult cu gandul la indatoririle regale, decat la propria nunta. Chiar daca pe 12 octombrie va merge la altar cu alesul sau, Jack Brooksbank, nepoata Reginei Elisabeta a II-a a fost plecata recent din Marea Britanie si a lasat…

- Cantarețul britanic Robbie Williams și soția sa, actrița americana Ayda Field, au devenit parinți pentru a treia oara, cu ajutorul unei mame surogat, iar copilul, o fetița, a primit numele Colette „Coco” Josephine, potrivit contactmusic.com. Field a facut acest anunț pe contul sau de pe platforma Instagram.…

- Robbie Williams si Ayda Field, care sunt casatoriti din anul 2010, au devenit parinti pentru a treia oara. Cei doi au tinut sarcina secreta, insa acum au facut marele anunt: au o fetita pe care o cheama Colette (Coco) Josephine. Robbie Williams si Ayda Field au devenit parinti pentru a treia oara Ayda…

- Prințesa Eugenie a Marii Britanii ia modelul lui Harry și invita la nunta sa, care va avea loc pe 12 octombrie la Palatul Windsor, 1.200 de persoane din popor. Eugenie, verișoara prinților Harry și William, se va casatori toamna aceasta cu Jack Brooksbank, a anunțat Palatul Buckingham. Eugenie, in varsta…

- Printesa Eugenie a Marii Britanii va calca pe urmele varului ei, printul Harry, si va invita 1.200 de membri din randul publicului la nunta ei care va avea loc la castelul Windsor, in aceasta toamna, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, citat de Reuters. Eugenie (28 de ani), fiica…

- Printii Charles si William "nu erau dispusi" sa-l intalneasca pe presedintele american Donald Trump in timpul vizitei acestuia in Marea Britanie, a relatat duminica The Sunday Times, citat de EFE.Potrivit surselor ziarului britanic, printul Charles, succesorul Reginei Elisabeta a II-a la tronul…